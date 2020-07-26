Утро в Конча-Заспе началось тревожно. Зеленский взял под личный контроль восход солнца. И подумал, что оно вошло только благодаря этому. По крайней мере, так думала еще и Мендель.

Затем Зеленский взял под личный контроль госдачу, которая скорее напоминала дворец со львами у входа. Дача тоже не особенно сопротивлялась под личным контролем президента и пустила его в себя. Понравилось обоим.

Затем Зеленский взял под личный контроль туалет на госдаче. И справился. Справился, несмотря на то, что взял под личный контроль.

Затем Зеленский взял под личный контроль поедание завтрака. И это у него вышло не хуже чем с туалетом. Он подумал о том, что все же некоторые моменты ему давались абсолютно легко и результативно. Это были опыт и умение приобретённые за 42 года.

После этого Зеленский взял под личный контроль пульт от телевизора и нажал на кнопку переключения каналов. Телевизор подчинился личному контролю президента и включился на канале 18+18. На этом моменте личный контроль президента перестал работать.

- Полтавский террорист, который после побега партизанит уже третьи сутки в решетиловских лесах, все еще не найден, несмотря на то, что президент взял этот вопрос под личный контроль. Эксперты считают, что...

Зеленский нервно дёрнул пультом и переключил на канал МедведНьюз:

- Под Одессой не смогли поднять затонувший танкер с нефтью после того, как ситуацию взял под личный контроль президент. Надо напомнить, что до этого Зеленский уже брал под личный контроль...

Настроение начало быстро портиться. Чтобы его улучшить величайший политический деятель современности по версии Ермака и Мендель переключил телевизор на следующий канал.

На канале Ненька-24 традиционно выступал Михаил Саакашвили. Абонемент, - подумал Зеленский и добавил громкости.

- Михаил Николозович, но зачем президент взял под личный контроль историю с насильником Иванисовым и не решил её?

- Это очень простое и правильное решение! - резво ответил Саакашвили, - И абсолютно верное. Ведь заметьте, что после взятия под контроль этой истории президентом, нардеп Иванисов больше никого не изнасиловал! Более того, партия "Слуга народа" осознанно привела его в парламент, чтоб если он кого и будет насиловать, то исключительно в ВР. Так сказать, президент решил защитить народ от слуги.

- Но Зеленский обещал лишить Иванисова мандата, если подтвердить, что он насильник. Почему Иванисов все еще депутат? - продолжал интересоваться журналист.

- Тут ситуация еще проще. У президента тупо нет полномочий. Зеленский даже Баканову звонил по поводу этого чорта. Но тот не взял трубку. А сам вопрос все еще под личным контролем Зеленского.

Зеленский скривился и вновь переключил канал. На канале Shmik выступал Арахамия

- У нас во фракции нет никаких внутренних конфликтов, - уверенно врал глава фракции, - все проблемы под личным контролем президента. Был инцидент с корабельными соснами, но благодаря тому, что президент взял ситуацию под личный контроль, то мы справились и Владимир Александрович больше не прыгает и не выкуривает все свои айкосы при виде некоторых членкинь нашей фракции. "Баба, да! Баба, да!" - он еще говорит, но учитывая, что президент после картофелеводства планирует взять под личный контроль и скотоводство, то он учиться теперь говорить "Тёлка, да! Телка, да". Корниенко лично переучивает президента. И этот процесс тоже под личным контролем президента.

Зеленский подумал, что идея окружить себя близкими и идиотами была не лучшей его идеей, особенно если учесть, что чаще всего это были одни и те же люди. Он переключил на телеканал ЯСТВ. Там выступал Шмыгаль. Зеленский схватился за сердце и подумал, что еще одно обещание премьера о 500 000 новых рабочих мест не выдержит ни он, ни их рейтинг, который методично катился вниз.

- Господин премьер-министр, - произнес журналист, - как известно президент Владимир Зеленский лично контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса, когда ее изобретут. Как известно вакцину уже заканчивают тестировать. Как скоро она появится в Украине?

- Этот вопрос действительно находится на личном контроле президента и будет решен точно так же, как и все, что брал под контроль наш президент.

- Как решен? - вновь спросил журналист.

- Точно так же, - заученно повторил Шмыгаль.

- Но вакцина в Украину попадет? - продолжал настаивать журналист.

- Попадёт! Но это не точно, - ответил Шмыгаль и закончил, - Какое-то количество попадет. Мы даже Мрию за вакциной отправим. Ведь надо же будет чем-то торговать Эпицентру и наших сотрудников привить надо будет. Мы же все слуги народа и если заболеем, то как же будем служить этому самому народу? Поэтому исключительно в интересах народа нас надо будет вакцинировать в первую очередь. Это я возьму под свой личный контроль. Я не президент. Я о таком не забуду.

Зеленский улыбнулся словам своего любимца. Хоть кто-то смог грамотно выкрутиться и объяснить происходящее. Выключив телевизор он пошел по мраморному полу в глубь госдачи. Его ждали новые проблемы, которые надо было брать под личный контроль.