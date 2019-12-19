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19 грудня • оновлено в 13:15
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В Україну йде суттєве похолодання: Гідрометцентр назвав дату

2.3т
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Похолодання в Україні очікується 23-24 грудня.

Водночас до кінця поточного тижня на всій території країни спостерігатиметься аномально тепла погода. Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

"До кінця цього тижня буде тепло, подекуди навіть аномально тепло. Денні температури, які є зараз, збережуться до кінця тижня – на Західній Україні до +15 градусів, на решті території +8... +14 градусів. Нічні температури залежатимуть від хмарності. Можливий слабкий мінус і слабкий плюс, в межах -2... +4 градуси", – уточнив синоптик. І додав, що за рахунок хмарності в нічні години температура повітря може бути ще вища.

Похолодання в Україні розпочнеться 24 грудня

Похолодання в Україні розпочнеться 24 грудня

Водночас синоптик попередив про те, що "23-24 грудня погода погіршиться". "Пройде дощ, в горах – із мокрим снігом. Після 24 грудня розпочнеться зниження температури".

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Як писав OBOZREVATEL, раніше у Гідрометцентрі озвучили прогноз погоди на новорічну ніч. Вона, як і весь грудень, буде аномально теплою.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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