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"Почнемо забувати про війну": волонтери потужно звернулися до Зеленського через парад

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Скасування параду на День Незалежності України – це перший крок до того, щоб люди забули про війну, що триває п'ять років.

З таким меседжем до президента Володимира Зеленського звернулися волонтери фонду "Повернись живим" після його скандального рішення. Своє звернення вони опублікували на сторінці у Facebook.

Ветеран війни на Донбасі

Ветеран війни на Донбасі

Roman Nikolayev

"Ми за проведення параду. І проти ідеї "проїсти" його і роздати всім військовим, умовно, по 1000 гривень. Заощадити на його проведенні (якщо це так потрібно) можна, наприклад, зменшивши кількість техніки. Можна заощадити в інших місцях військових, і мова не тільки про витрати. Але країні, яка вже більш ніж п'ять років воює, парад потрібен. Адже спочатку ми скасуємо парад, почнемо забувати про війну, а потім можемо не звернути уваги на те, що десь підпишуть акт про нашу капітуляцію", – кажуть волонтери.

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Вони переконані, що парад дає армії можливість віддати військове вітання народу, який вона захищає. А народу – можливість подякувати за мирне небо.

"Можна ми не будемо пояснювати, чому і наскільки це важливо? Цим повідомленням ми просимо президента Володимира Зеленського дати вичерпне пояснення з приводу запропонованого ним "нового формату". Бо відсутність його розуміння розколює наше і без того наелектризоване суспільство. Не варто гратися з такими речами під час війни", – застерегли Зеленського волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення президента викликало обурення в українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що на 24 серпня, у День Незалежності, має бути військовий парад. Під час засідання уряду 10 липня він доручив Міністерству фінансів і Міністерству оборони порахувати вартість його проведення і знайти кошти на це.

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Читайте всі новини по темі "Військовий парад у Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Військовий парад у Києві День Незалежності
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
повернись живим
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