Почне лити: синоптики дали дощовий прогноз по Україні

В Україні в найближчу добу 10 квітня у західні області переміститься більш прохолодне повітря з Центральної Європи.

Решта території ще залишиться у теплій повітряній масі, але в більшості областей, крім південного сходу, збільшиться хмарність та пройдуть дощі, місцями з грозами повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Дощі в Україні

Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°, у центральних і східних областях місцями 20-23°; у більшості західних областей вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

У Києві 10 квітня місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 15-17°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптика Наталії Діденко, більшу частину території України накриє дощовий фронт.

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