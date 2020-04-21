Может кто не в курсе, но у дынырийцев тоже был свой типа Геббельс в юбке, которого звали Майя Пирогова. Почему типа Геббельс? Потому что нет такой страны как дыныры, а значит звание пироговой ["глава

министерства информации"] - это то же самое, что король Шепетовки. Ну или принц всея Тернопольщины. Или хан Винницы. Впрочем, неважно какое звание придумали пристарелой кошелке, важно то, почему пирогову заставили написать заявление об увольнении и кто придет на ее место рассказывать про распятых мальчиков и прочую чушь. Ща немного расскажу об этом более подробно.

Итак, перейдем сразу к сути - причинам увольнения так называемой главы "минпропаганды" дыныры. Причин и вобще того, что инкриминируют пироговой несколько:

Полный провал так называемой международной пропаганды дыныры. Русские кураторы считают, что пирогова и все ее прикорытное окружение, по типу престарелого педофила бердичевского, абсолютно не справились с популяризацией "бренда" дыныры вне резервации, а занимались тупо разбазариванием денежных средств.

Помните цирковые выступления с конями, когда в ЕС снималась комната или офис на день или на пару часов, вешалась дынырийская тряпка, после делались фотки и во все пропагандистские глотки верещали, мол "дыныры аткрыли пасольства в Италии" и т д? Это задумка имени пироговой. Правда, все подобные пиар акции были нещадно высмеяны и разнесены в хлам со стороны и Украины, и ЕС, и самих ватанов. Короче, факир был пьян, фокус не удался.

Также кураторы вменяют по линии международной пропаганды дыныры пироговой то, что дыныры, не смотря на огромные денежные вливания со стороны рф, означает для жителя ЕС ровно то же самое что и слово -х*й- непонятая аббревиатура и не более того. Плюс маленькое количество просмотров видеоматериалов на Ютубе со стороны ЕС вменяют пироговой, мол не смогла заинтересовать буржуев дынырийскими новостями, поэтому не вызвали постановочные видео интереса у публики на загнивающем

Западе.

Правда, деньга шла на Ютуб дыныры и немалая со стороны рф. Именно поэтому пироговой вменяют то, что она эти деньги тупо списывала и ложила себе в карман, снимая откровенные римейки про распятых

мальчиков и сериал про Хунту. Кстати, если кому-то из россиян сейчас не хватает пенсии или не нравятся условия в больницах, могу рассказать хорошую новость - 60 тысяч баксов в месяц выделяла москва пироговой только на спец проекты по типу "открытия "посольства дыныры" в ЕС. Ну, а пирогова из этих денег списывала большую часть тупо себе в карман. Короче, россияне, помните : если вам не хватает лекарств в больницах, то вы можете гордиться тем, что пирогова ваши деньги неплохо так освоила. Ну или можете крымский мост полизать, шоб вас вирус не брал.

Ладно, то все лирика. Возвращаемся к недогеббельсу недостраны и причинах увольнения. Кроме вышесказанных причин пироговой вменяют "падение доверия к сми дыныры" и "падение веры в дыныры" + маленькие рейтинги пропагандисткого канала -недоросия-. Тут, конечно, пироговой даже обидно стало немного : миллионы русских денег воруют другие дынырийцы, а рассказывать о том, шо недореспублика развивается и убедить в этом ватное быдло - это задача пироговой. Причем, самое интересное то, что кураторы из рф не могут не понимать простых истин: ни так называемое "правительство дыныры", ни правительство рф не заинтересованы в развитии территориального огрызка региона, а значит

смена фейковых "министров" - это не более, чем перестановка диванов в борделе. Бл*ди остались те же.

Согласитесь, сюрреализм ситуации зашкаливает : пирогову сделали крайней и виноватой в том, что ворует кто-то миллионы, а ее "министерство" +хамовато-гоповато прикорытные педофилы по типу "дипутата" дыныры по фамилии бердичевский не могут разъяснить населению, почему нынешняя ситуация в условном Донецке - это перемога из всех перемог. Честно, не знаю, кто больше курит дури : русские кураторы, которые решили, что если поменять одного недогеббельса на другого, поверив в то, что придет на место старой карги кто-то более профессионально подготовленный и быдло поверит в "дынырийский экономический рывок" или тот, кто рвется занять место пироговой.

Кстати, о тех, кто собираются занять место пироговой. По предварительным данным, новым недогоббельсом может стать коллаборант по имени даниил бессонов. Чувак интересен тем, что реальная его фамилия баклан. Согласитесь, как прекрасно звучит "баклан всея дыныры заявил" или "коллаборант баклан на камеры рос тв сказал". Ну или "баклан, глава минпропаганды дыныры рассказал о зверствах Хунты". Не надо смеяться только над чуваком и его фамилией[ но фамилия дятел вобще огонь была б ], у него рост 1,59, если не ошибаюсь, а значит он явный конкурент роспропагандистским сказочникам, ведь желание выслужиться перед москвой и комплексы из-за маленького роста, сделают из него героя всевозможных мемов. А значит будет над кем поржать. И это прекрасно.

По слухам, баклан собирается влить "новую кровь" в "минпропаганды" дыныры и уже собрал команду, которая ну вааааще порвет Хунту. Абсолютный вынос мозга баклан гарантировал кураторам из рф, мол я и

мои арррлы порвут пропаганду Хунты как Тузик, дайте только отмашку. Правда, опять-таки, по слухам, баклан никак не может добиться того, чтобы "дипутать" дыныры по фамилии бердичевский, который достал всех ватанов своими педофилистическими похождениями, ушел в тень и не мелькал по тв каналам дрындыды. Короче, намечается битва жабы и гадюки между бакланом и лысым педофилом дынырийским, будет весело. Скоро.

Эпилог. Если честно, то неважно кто является на данный момент "главным по тарелочкам" или "министром" пропаганды дыныры, ведь возможность действовать самостоятельно у дынырийцев минимальная, все

контролируется из москвы. Важно то, что кремль, пытаясь реанимировать труп дыныры как "государства", заставляет написать заявление по собственному желанию некую старую каргу и не собирается развивать на

захваченных территориях экономику от слова совсем. С чем я всех коллаборантов и поздравляю. Конец.