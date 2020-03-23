Головна Новини
23 березня • оновлено в 16:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

Почему приезжих не сажают на карантин?

7.2т
Читати матеріал російською

Из Украины вылетят самолёты за нашими гражданами в Торонто. Прекрасно. Каждый день возвращаются тысячи украинцев из многих стран мира. Температуру уже даже не меряют, понимают, что многие пьют жаропонижающее. Тесты не делают, их нет в таком кол-ве, да и смысл делать, если приезжающих не закрывают на карантин, все едут домой, кто куда.

Панику нагнали, люди сидят дома, пока в страну возвращаются потенциальные переносчики вируса и что вероятней всего, уже больные. Почему приезжих не сажать отдельно на карантин, ну можно же что то придумать для этого, полно санаториев, домов отдыха, это же лучше, чем потом лечить сотни тысяч людей.

Все равно, они выходят в магазины, общаются с близкими, кто то в аптеку, молодёжь вообще мало соблюдает карантин. Вместо понятных и нужных мер все пускается на самотёк, депутаты уже деньги собирают на больницы, фонды тоже проснулись и поняли, что можно прилично собрать, запускается производство антисептиков, масок все это в разы дороже, а люди перепуганные готовы платить, чтобы обезопасить себя и близких. Да ещё и чрезвычайное положение надо ввести, ну чтобы уже совсем добить страну и каждого. Дурдом.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Юсуповой
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
3
Смішно
7
Цікаво
40
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Cachko Elena
Cachko Elena
я об этом еще месяц назад писала, здоровых из китая посадили на карантин, здоровую страну всю посадили на карантин, а завозят каждый день тысячи зараженных из европы, это делается умышленно, понять логику власти невозможно...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Cachko Elena
Cachko Elena
Cachko Elena, удивлялась, почему никто не пишет о полной самоизоляции страны и закрытия всех границ. еще 2 недели страна была чистая, и вся зараза пришла извне от наших приезжающих.у нас нет таких ресурсов ,как у германии,китая,которые одновременно могут лечить сотни тысяч зараженных. и единственное наше спасение было в полной,жесткой самоизоляции от всего мира.вместо этого наша власть открыла все двери и окна для проникновения короновируса извне и посадила своих здоровых граждан на жесткий карантин.логика есть ? и каждый день хвастаются сколько самолетов они привезли из-за границы...теперь из канады ждемс новых вирусных..ну, ну...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Cachko Elena, Логику очень даже можно понять - зачистка пенсионеров и больных, т е балласта, экономия средств пенсионного фонда.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги