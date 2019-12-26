Вы будете удивлены, но сторонники идеологической секты "Москва Третий Рим" не только всю свою историю уничтожали сакральные ценности завоеванных народов, но и устанавливали на них свои модерновые капища.

Чтобы правильно понять, уразуметь, почему московская секта называемая православной не есть сектой религиозной, а скорее является чем-то сродни культу Вуду, надо принять ко вниманию тот факт, что религия - есть закон, правило. Отношение же к церкви на России скорее более напоминает поклонение идолам, колдунам с последующим поклонением им и верой в чудеса, колдовство и прочую ересь.

Иными словами россияне верят не в Бога, а в чудо. В то время как христиане верят в Бога как в истину, как в порядок.

И собственно война между нашими мирами видеться как битва с орками порядка не признающими и его отрицающими, но в то же время верящими в собственную исключительность, везучесть, чудесность.

Об успехах этой войны судить сложно, но то что мы и видим сегодня как результат - это законопослушный успешный Запад и застрявший в далеком колдовском средневековье Восток.

Украине в этой войне с колдовским Востоком повезло менее всего.

Оказавшись на пути к цивилизации она стала тем последним форпостом собою закрывшим Европу от Москвы. При этом мы потеряли не только территорию, но и выступили донором христианского учения, которое Москва у нас отняла, затащила в свою пещеру и там извратила до неузнаваемости.

Москва - стала, пускай только для себя Русской Православной Империей - Третьим Римом, Римом Последним, ибо другие два Рима падоша: Рим и Константинополь. А она будет стоять вечно и править миром.

Но, однако мы увлеклись.

Захватывая территорию Руси-Укранины Москва не только старательно стерла с лица земли все наши сакральные памятники, но и поставила на их месте свои.

Идея тут какая. Независимо от нашего на то желания, многие места нашего города имеют сакральную силу - особое значение.

Это прекрасно понимали первые христиане, которые строили свое храмы на месте языческих капищ и храмов.

Это понимают сегодня мусульмане, которые не строят новых мечетей, а ищут возможности возвести свои храмы в Европе на месте христианских святынь.

Новини Откуда пошли Русь и Кремль

Зачем они это делают?

Они понимают, что если сакральные места нельзя сдвинуть или переместить, надо подчинить их себе.

Также важно понимать, что святые места необходимо инициировать - запустить, и если этого не сделать, то они не будут помогать, а их состояние будет отражать истинные события во всей стране, в государстве.

Десятинная церковь

Начало строительства Десятинной церкви относят к 989 году, о чём в "Повести Временных Лет": "В лето 6497 … Володимер помысли создати церковь Пресвятыя Богородица и послав преведе мастеры от Грек".

12 мая 996 года церковь была освящена. При чем не Константинополем и не Римом.

Освятили ее ирландские миссионеры.

Ирландская церковь начиная 6 века активно занималась миссионерской деятельностью и проповедники были широко известны по всей Европе. Чего стоит просветительская деятельность лишь одного ирландца, о котором мы и сегодня ничего не знаем: Колумбана.

В 1037 году на Русь прибывает представитель Константинополя митрополит Феопемпт, и первое, что он делает - это заново освящает ту самую Десятинную церковь.

В 1240 году году Десятинная была единственной стертой с лица земли церковью.

В виде развалин она простояла до 17 века, когда Петр Могила не возвел на ее месте церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы.

В 1842 году фанатики Третьего Рима установленную Могилой на месте Десятинной церквушку снесли, и построили огромный храм выполненный в духе новой идеологии "Святой Руси".

Новая московская власть снесла ее в 1928 году.

Ничего не ее месте не поставили, потому что по новому архитектурному плану это место должно было стать частью огромного правительственного комплекса.

Сталин хотел построить в Киеве самую большую площадь в Европе. Поэтом все церкви, включая Софию шли под снос.

Церковь Александра Невского

Христианский храм на этом месте стоял еще во время Киевской Руси.

Но то что мы видим на фото, это реальный новодел, имеющий больше значение для Москвы чем для Киева.

Построена в 1890 году к 900-летию Крещения Руси в неовизантийском стиле по проекту архитектора В. Николаева.

Для храма их Москвы было привезено семь колоколов, а иконостас из тёмного дуба изготовлен киевскими плотниками (мастерская Даболинга).

Александр Невский (Неврюй) крайне важный персонаж московской мифологии. Это воин огнем и мечом завоевавший Русь на радость Большой Орде. Он считал себя сыном царя Батыя, братом Сартака и вел образ жизни подобный знатному монголу. Невский - это суть московского патриотического духа.

Храм святому воевавшему с Русью в ее сердце, как нож в кровоточащей ране не мог не доставлять удовольствия Москве.

Тем не менее, он также был разрушен большевиками в 1934 году.

Вот только на его месте площадь строить не собирались.

И после войны, когда Сталин вернул РПЦ на Россию и потихонечку реанимировал Третий Рим, на месте снесенной большевиками церкви. Церкви носившей имя врага Руси, установили новый идол. Новое капище.

Там похоронили свежего палача Руси-Украины генерала Николая Ватутина, а сверху поставили ему памятник.

И это только два примера подобного замещения. А было их значительно больше.

Собственно к чему этот пост.

К тому, что никакого культурного значения для Украины сегодня идолы московской секты не несут.

Это занозы в теле Украины. Бесполезные болваны, которым все еще не перестают молиться на России.

Оставлять их глупо и бесполезно. Нам они не нужны, не ценны и ничем не примечательны. А потому есть смысл их демонтировать и отправить на родину. Пускай местные фанатики на них молятся.

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