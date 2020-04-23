Если дьявол прячется в деталях, то именно в деталях и похоронена правда об истинном происхождении страны которую мы сегодня называем Россией.

Самая главная ошибка или заблуждение которое нам мешает понять что никакой родственной связи или законного престолонаследования между Русью (Киевом) - Украиной и Москвой - Россией нет, лежит в том, что все подряд исторические учебники и огромное количество российской исторической литературы нам доказывают обратное.

Якобы Россия это правонаступница Киевской или Древней Руси и точка.

Фактически все немного совсем абсолютно не так.

И для того чтобы это понять нам необходимо будет создать некую матрицу объясняющую природу взаимосвязи названий религий, языка и народов.

История названий

Как мы все прекрасно знаем, христианство ставшее официальной религией Римской Империи появилось во времена императора Константина, в чью честь был переименован крайне важный и богатый греческий город Бизантум или если хотите Византий, или Полис Вазилевса - Царь град.

Город получивший в честь императора имя Константинополь стал новой столицей уже христианской империи, а потому назывался Новым Римом или Вторым Римом.

Язык новой государственной религии стал греческий, и впоследствии именно греческий стал государственным языком Ромейской империи или Римской на греческий лад, и религию, как минимум в наших широтах, называли греческой.

Вечный город Рим спустя столетия войн и невзгод также стал столицей веры - католической, или согласно используемого языка - латинской.

На базе Рима латинского языка и латинской религии возникли Священная Римская империя, мутировавшая впоследствии в Священную Римскую империю германской нации и Латинская империя или Латинская Романия, которую крестоносцы основали на месте захваченного в 1204 году Константинополя.

Собственно к чему я веду: есть устойчивые понятийные формы основанные не на топонимах, а на языке религии - латинская (католическая) и греческая (ортодоксальная или у нас православная).

Русь

Русь - это топоним имеющий прямую связь с городом Киев. По сути изначально слова Русь и Киев были синонимами.

Константинопольский Патриарх Фотий, в 867 году, в окружном послании объявил, что "Русь... ныне сделались христианами, и приняли себе епископа"!

При этом, речь не шла ни о каком Новгороде, а о Руси - Киеве.

Русью Фотий называл то место, где княжили Аскольд и Дир - Киев.

Руськая (Киевская) митрополия впервые упоминается в 891 году 60-й в списке кафедр, подведомственных патриарху Константинопольскому.

61-й упоминают Руськую (Киевскую) епархию в уставе императора Льва, правившего во Втором Риме в 886-912 годах.

Князь Владимир который провел реформацию государства в 988 году и сделал христианство государственной религией, не ходил за религией за три моря и не торговался с представителями церквей как то нам рассказывают в маргинальных легендах.

Владимир принял государственной религией велико-моравскую версию христианства, основы которой заложили ирландские просветители, а доработали и популяризировали Кирилл и Мефодий.

Как бы это удивительно не было, но изначально, задолго до Великой Схизмы, Великая Моравия была латинской страной и находилась в орбите Рима. Но после того как Рим отказал Великой Моравии в возможности общаться с Богом на родном языке, в 862 году моравский князь Ростислав отказался от латинской версии христианства в пользу греческой. При условии, что Константинополь признает возможность общения с Богом на славянском языке.

Собственно после того как Константинополь поддержал Ростислава, и появились в Великой Моравии братья просветители, которые доработали переложение основных христианских молитв на славянский язык.

Начало же переложению было заложено за 60 лет до миссии Кирилла и Мефодия, благодаря миссии ирландца Добдагрека (Dub-da-chrich), который был сподвижником настоятеля монастыря Святого Петра ирландца Виргилия (Fergil), исполнявшего одновременно обязанности архиепископа Зальцбурга.

Христианство принятое князем Владимиром, было славянским с ирландским привкусом, а не латинским и не греческим.

Руськая церковь, язык и правда

В Руськой Летописи Ипатьевского списка мы можем найти следующие строки:

"І морави, і чехи, і ляхи, і поляни, яких нині звуть Русь."

В 1051 году, кесарь Ярослав Мудрый назначил митрополитом Руськой церкви Илариона, был принят основной закон “Руськая правда”, утвержден государственный язык - руський, и вера - РУСЬКАЯ.

Именно при Ярославе в обиход вошло название Руськая Церковь

Национальность при этом жителей Руси называлась не иначе как Русины, а вот верующие Руськой церкви стали… Руськими!

Поэтому Руськими могли быть и этнические поляки, финны, литвины, немцы, греки и татары.

Протокольно Ярослав стал первым кесарем-королем-императором, а Русь государством-державой-империей.

Москва

Впервые упоминание о Москве появилось только в третьей золото-ордынской переписи, которая проводилась в 1272 году.

После взятия Киева Батыем, в 1240 году митрополитом Руськой церкви был назначен новгородский Кирилл. Как пишут московские мифологи: он стал митрополитом церкви столица которой лежала в руинах. Однако это было не так. Киев стоял.

В 1261 году, при содействии коллаборационистов митрополита Кирилла и Александра Невского в Сарае возникла новая епископия.

Смерть Кирилла в 1280 году, не остановила дальнейшего закабаления Руськой церкви.

Как не было остановлено переподчинение Киева Сарайской Сарской или Царской епископии. В частности, в рамках этой программы столицу церкви решено было перенести во Владимире-на-Клязьме, где и проживал Владимиро-суздальский князь, и где уже давно пребывал митрополит киевский.

Владимир должен был стать церковной столицей новой церкви, но…

В 1305 году киевский митрополит Петр перебирается из Владимира в Москву.

Все это происходило под протекцией Калифа Ивана (Ивана Калиты), ставленника царя Узбека, который пообещал московскому улусу добиться от Византии права на митрополию, отдельную от Киева. Окончательным годом переезда киевской митрополии в Москву считается 1326 год. Вот только, это неправда.

В ярлыке от царя Орды Мухаммед Булака митрополиту Михаилу от 1379 года есть текст: "И как сед в Володимери Богу молиться за нас и за племя наше”...

То есть в 1379 году, официально резиденция киевского митрополита находится во Владимире, но живет он в Москве.

Также в 1320 году Русь - Киев была освобождена, и вошла в состав Великого Княжества Литовского и Руського.

Так получилось, что с 1350 года на пристоле киевской-руськой митрополии оказались сразу 2 митрополита угодный Орде владимирский епископ - Алексий, и киевский митрополит Роман.

Естественно между ними возник спор, и в 1356 году, когда они оба приехали решить его в Константинополь, патриарх Каллист закрепил за Романом Литву, Новгород и Русь, а за Алексием Орду (Москву).

Забавно, что примерно в это время возникли названия "Великая Русь" и "Малая Русь".

В 1361 грду константинопольский патриарх учредил две митрополии:

"Микра Русия" (Малая Русь) с центром в Новгородке и Галиче "Мегале Русия" (Великая Русь) с центром в Киеве!

Ни о какой “Московской Руси” в середине 14 века никто не знал.

Но вернемся к Москве.

Не стала Москва кафедральным городов и в 1441 году, когда при Василии Темном, сохраняя верность царю Орды, выступил против положений Ферраро-Флорентийской Унии, а фактически Антиосманско-ордынского союза и изгнал киевского и Всея Руси митрополита Исидора.

Даже в 1448 году, когда Москва сама себе назначила митрополита, он был назван митрополитом Руським.

Московские анналы пишут, что:

“Статус автокефалии Москва де-факто имеет с 1448 года, когда собор в Москве поставил на Руськую митрополию с центром в Москве рязанского епископа Иону”.

Вот только это снова ложь. Самозванец митрополит Иона в 1460 году именует себя "митрополитом Киевским", и никогда "митрополитом Московским"!

Не стала Москва кафедральным городом даже после того как Сарайский епископ Вассиан, ставший настоятелем сына мятежного самозванца - Ивана III, сосватал за него племянницу константинопольского императора - Зою, а в 1480 году уговорил выступить против своего царя - Ахмата!

В 1539 году акт об избрании митрополита Иоасафа говорит, что он избран "на святейшую митрополию Киевскую и Владимирскую и всея Руси".

В 1542 году митрополит Макарий так писал о своем сане:“Божею милостию смиренный Макарий Митрополит всея Руси”.

Даже после того как Борис Годунов в 1589 году, шантажом и прямой угрозой жизни Константинопольского патриарха Иеремии, которого он продержал в плену в Москве полгода, вынудил того признать законность самопровозглашенной Московской патриархии, он предлагал тому переезд в Москву, дабы возглавить "Владимирского и всея Руси патриаршества"!

“Русский” царь - государствообразующая основа

Москва по сути являясь улусом Золотой Орды и управляемая ее наместниками, все свое существование старалась превзойти своих братьев по оружию, а иногда и вере.

Вот только в отличие от исламизированных ордынских братьев, воюющих между собой за право управлять максимальным количеством улусов, Москва пошла по пути веры - избрав себе радикально другой принцип авторитароного государствоустройства - религиозно фанатичный.

В середине 15 века на Московии началось внедрение Византийской идеи божественного Происхождения власти Царя-Государя. Эту идею активно продвигал Иосиф Волоцкий.

В своих посланиях к Василию III он намеренно именовал исключительно "Самодержцем , Царем или Государем всея “Рускыя земли”, не забывая добавлять отдельно, что: “Царь ведь естеством подобен вышнему Богу, ибо он Скипетр царствия принял от Бога”!

Другой церковный просветитель основатель идеи “Москва - Третий Рим”, старец Филофей утверждал, что: “Един ты во всей поднебеснеи Христианом Царь”.

И добавлял: “Все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя”.

Сигизмунд Герберштейн в своем повествовании подтверждает, что во времена Василия III, его подданные называли его ключником и постельничим Божиим считая, что: “Воля государя есть воля Божия и, что бы ни сделал государь, он делает это по воле Божией”!

Определение Московского царя единственным верховным правителем на Земле было незыблемым каноном Московской церкви, при этом роль всех остальных церквей и правителей отрицалась, как ересь:

“На земле может быть только один Помазанник Божий, покровитель Вселенской Христовой Церкви, защитник всего христоименитого народа, образ Царя Небесного, который, благодаря принятию церковного сана, перестает быть покровителем лишь своего природного племени, каковыми являются исторически все прочие государи христианских народов”.

Будучи изначально в орбите руськой митрополии московиты понимали, что лишь только через главенство в Руськой церкви даст им право претендовать на собственную, отдельную от Орды монархию.

Собственно поэтому в 1393, в период очередных распрей московский князь Василий I писал константинопольскому патриарху Антонию прошение признать его царем Руськой церкви: “У нас есть Церковь, но нет Царя. Невозможно, чтобы у христиан была Церковь, но не было Царя”.

Хотя он естественно получил отказ, Василий заложил основы московской имперской идеи.

С тех пор буквально каждый правитель Москвы делал все, чтобы церковь признала его царем-императором. А так как законных способов стать главой церкви и царства не было, то московские самозванцы придумывали разного рода извращения называя себя непременно “Руськой страны царем”.

Так ттальянский путешественник, дипломат Контарини в своём трактате “Путешествие в Персию” называет сына Василий Темного, князя Ивана III “владетелем и государем Белой Руси”.

Иван III кстати не стал возможности стать императором Руси, он замахнулся на корону императора Константинополя. Для этого он 12 ноября 1472 года женился на племяннице последнего византийского императора – Зое Палеолог.

После данного бракосочетания, духовник Ивана III, архиепископ Вассиан освободил московского князя от клятвы верности Ордынскому царю, и соответственно от дани тоже.

Иван III назначил императорские регалии Византии символами нового государства. Государства, которое должно было стать правопреемником Византии – “Москвы – Третьего Рима” или “Белой Руси” (по тюркской традиции белый - божественной, святой).

Он, кстати, первый вознамерился назвать себя царем – на манер Золотой Орды, правители которой были именно царями, а не ханами.

Забавно, что в 1489 году посол императора Священной Римской империи Николай Поппель от имени своего сюзерена предложил Ивану III королевский титул. Московский самодур отказался, заявив, что ему божьему помазаннику титулы простолюдинов без надобности:

“Мы Божиею милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы… а поставления как прежде ни от кого не хотели, так и теперь не хотим”!

4 февраля 1498 года московский князь Иван III торжественно провел венчание на царство своего 15-летнего внука Дмитрия.

16 января 1547 года, когда шапкой Богдыхана подаренной Ивану Калите царем Орды Узбеком, которую у нас все еще называют Шапкой Мономаха, короновал себя на Руськое царство московский князь Иоанн IV Грозный.

В духовной грамоте Ивана IV о подарке царя Узбека говорится так:

“Сына своего Ивана благословляю царством Руським, шапкою Мономаховою, что прислал прародителю нашему, царю и великому князю Владимиру, царь Константин Мономах из Царьграда”.

“Царем Великим Императором Руси и князем Московии” назван Иоанн Грозный и на английской карте Дженкинсона от 1562 года: “Iohannes Basilivs Magnvs Imperator Russie; Dux Moskovie”.

Правда на карте Московии из атласа Ортелиуса он назван всего только Московским Ханом: “Ducis Moskoviae con Finil”

Римский посол Даниэль Принц в своем сочинении о Московии”Moscoviae ortus et progressus” от 1577 года, писал:

“Москвитяне утверждают, что Московские Князья назывались Царями по всему праву и издревле. Ибо, во-первых, они относят происхождение своего Князя к Кесарю Августу”.

Обратите внимание, что Московское княжество - отдельно и царство отдельно.

Знаете почему?

Правильно, московский князь самозванно назначил себя главой - императором Руськой церкви.

Романовы

Федор Никитич Романов (Захарьин) был не только двоюродным братом царя Федора Иоанновича, но и имел прямое отношение к Захарию Зерно, что давало ему прав не трон, не менее чем Годунову.

Захарий Зерно или Чет один из самых известнейших Чингизидов в истории Московии. Прямой потомк Чингиз-хана - мурза Чет, принял православие и перешел к услужению Ивану Калите в 1330 году. Чет известен как основатель Ипатьевского монастыря.

Знаменитый российский историк и генеалог С.Б. Веселовский пишет:

“Третьим родом общероссийского масштаба был род костромского боярина Александра Захарьевича Зерно. Он был предком таких известных боярских родов, как Годуновы, Сабуровы, Вельяминовы-Зерновы”.

Во избежание смерти Федор Никитич в 1600 году укрылся в монастыре, где и принял новое, не мирское имя Филарет и фамилию взял Романов.

Филарет был сильным политиком и сумел во времена Смуты не только в живых остаться, но и чужими руками устранить всех своих противников, что дало ему возможность, 21 февраля 1613 года, на следующий день после Собора (московского аналога монгольского Курултая), захватить власть на Московии.

13 марта 1613 года в Ипатьевский монастырь прибыло посольство во главе с боярином Фёдором Ивановичем Шереметьевым (его дальним родственником). 14 марта 1613 года в Троицком соборе Ипатьевского монастыря был совершён торжественный обряд призвания Михаила Романова на царство.

Не смотря на то, что Михаил Федорович стал царем, правил Московией его отец - патриарх Филарет.

24 июня 1619 года была проведена его интронизация, после которой он стал соправителем Московского государства.

Удивительно, но тогда впервые служителя церкви называли официально “Великий государь”, и это соответствовало истине.

И в середине 17 века Москва еще не была Русью

Русь существовала отдельно и была частью Речи Посполитой, с которой Москва постоянно вела войну.

Решить проблему обособленности Руси помог Богдан Хмельницкий с одной стороны, в борьбе за независимость Руси отдав Москве в многовековое рабство уже Украину.

Патриарх Никон при содействии московского царя Алексея Михайловича провели реформу московской церкви, переиначив ее каноны на Руський лад, чем вызвали раскольничьи настроения.

Но вот именно Россией, а точнее Российской Империей сделал Московию - Петр I.

22 октября 1721 года московский царь Пётр I принял титул Императора Российского (императора) и Отца Отечества (патриарха), то есть он объединил под собой власть мирскую и церковную.

Название Россия также было по религиозным причинам, по аналогии с Византией.

Как Восточная Римская империя называлась на греческий манер Ромейской, так и Московия взяла себе имя Русь, но на греческий манер - Россия.

Стоит обратить внимание, что Петр реформировал не только название, и не только на греческий лад. На латинский лад было переустроено государственное управление “Третьего Рима”, армия и флот.

Он разогнал церковный паханат-патриархат, и перенес столицу с московских болот на болота питерские.

Большинство из нас и сегодня уверены, что Петр назвал город, который заложил на берегу Невы в честь себя. Но это не так.

Город был назван на манер Рима - градом Святого Петра, а не Петра Великого.

Руський - украинский был обогащен многочисленными московскими тюркизмами и стал государственным.

Руськая вера, с теми же правками - государственной религией, которая теперь стала называться православной, но не руськой.

Руськими, точнее “русскими” стала называться жители России.

В то же время появилась пропагандистский слоган: “руський значит православный, православный значит “руський”.

Русь, Литву и Москву сделали братьями по вере, а потом и по крови.

Россия стала защитницей православной веры, а когда с Русью было покончено окончательно, Москва стала вкладываться в славянство. Как бы отодвигая горизонты возможных завоеваний. Поглощения братьев по вере, языку и крови.

Но это уже другая история…

А нам же стоит ограничить себя знанием, что Российской Империей или если быть более точным Православной Империей Москва стала только в 1721 году, то есть 300 лет назад. И представляет из себя Православная Империя - Москву и ее колонии, на которых не было, нет и не будет никакой этнической российской или русской нации имеющей единые корни с Русью.

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