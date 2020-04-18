Так, друзья — сегодня будет пост на весьма интересную тему, о которой я неоднократно задумывался, когда готовил посты для блога с кадрами из советских фильмов или с фотографиями реалий советской жизни — а почему, собственно, люди в СССР так плохо выглядели? Пересмотрите сами старые советские фотографии — на многих из них молодые люди в возрасте около 30-35 лет выглядят как 50-летние или даже старше — лысые, полноватые (либо наоборот чрезмерно худые), с морщинистой кожей и плохими зубами, - пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей страничке в Facebook.
Даже актёры в советских фильмах (внешность которых была их профессией) выглядели весьма плохо и казались намного старше своих лет — если вы включите хорошо известные советские фильмы, а потом загуглите возраст актёров — то сильно удивитесь, узнав что многим из тех, кто в кадре выглядит на возраст 50+, нет ещё и 40 лет.
В общем, в СССР люди выглядели достаточно плохо, и я связываю это с общей весьма тяжёлой жизнью в стране — об этом и будет рассказ в сегодняшнем посте.
Персонажи советских фильмов
Давайте посмотрим на некоторых персонажей хорошо всем известных фильмов — например ленты под названием "Ирония судьбы" — которую видел почти каждый на пост-советском пространстве. Главный герой фильма, Женя Лукашин, озвучивает в фильме свой возраст — ему 36 лет. Соответственно, друзьям детства Жени по сюжету должно быть где-то лет 35-37 — так как скорее всего они были его одноклассниками. Это весьма молодые люди, которые в современном развитом мире по внешности мало отличаются от 20-летних.
А что мы видим в кадре? В качестве друзей Лукашина режиссёр предъявляет нам каких-то пожилых дядек, уверяя, что вот это и есть тридцатилетние одноклассники Жени:
Сейчас возраст любого из них я бы на глаз определи как "под 60", ну или по крайней мере "50+". Что интересно — в СССР этого парадокса никто не замечал, и эта компания в фильме легко сходила за тридцатилетних. И даже с учётом того, что реальные актёры были несколько старше киношных персонажей (им было чуть за 40) — всё равно они выглядели значительно старше своих лет.
Сам 36-летний Женя Лукашин тоже выглядит, прямо скажем, не ахти, по виду ему не 36, а где-то за 50 — если бы вы сейчас встретили такого дядьку на улице, то ни за что бы не дали ему возраст "за 30":
Другой пример — две героини фильма "Осенний марафон", которых играли советские актрисы Марина Неелова и Наталья Гундарева. Ради интереса покажите иностранцам вот эти кадры из фильма и задайте вопрос — сколько лет женщинам на фото? Вы получите ответ, что обе выглядят на возраст примерно 50+, причём Гундарева (та что справа) — ближе к 60-ти:
А теперь внимание — на момент съёмок Нееловой было всего 32 года, а Гундаревой — около 30 лет. Сейчас в 30 лет женщины выглядят как вчерашние школьницы — совсем ещё девочки — а в СССР это были уже вполне себе "старые тётки" с поплывшими лицами и погасшим взором.
Реалии советской жизни
Если сравнивать всё происходящее в советском кино с реальной жизнью — то можно сказать, что советские фильмы ещё сильно приукрашивали действительность. В действительности многие советские люди выглядели ещё хуже, чем киногерои — так как были вынуждены тяжело и много работать.
Причём касалось это людей даже самого молодого и юного возраста. Возьмём для примера фотографию учащихся советского ПТУ 1970-80-х годов. Напомню, что в ПТУ ученики шли после 8-го класса общеобразовательной школы — так что ребятам на фото где-то 15-18 лет. На мой взгляд, половина (если не больше) на снимке уже выглядит на возраст "под 30", если не старше:
Через пару десятков лет после выпуска из ПТУ ребята могли уже выглядеть примерно так. Мужчины в СССР особо не следили за внешностью, спортом занимались единицы, а большинство мужиков выглядели примерно так, как на фото ниже. Возраст у большинства определить невозможно — к примеру, второму слева товарищу легко может быть как 35, так и 55 лет:
Далеко не старые советские женщины выглядели примерно так:
Вот тоже очень показательное фото, молодой отец. Из-за того, что уже к 35-40 годам у большинства советских граждан были очень плохие зубы, а в стране первейшей космонавтики не существовало нормальной стоматологии — улыбаться было принято вот так, в народе такая улыбка называлась "куриная попка":
Так в чём же была причина?
В качестве эпилога к посту попробую обобщить, почему в СССР люди выглядели так плохо. Во-первых, конечно — из за очень плохого питания. Фанаты СССР могут рассказывать сказки о "лучших в мире и самых натуральных советских продуктах", но шила-то в мешке не спрячешь — после распада СССР одномоментно было запрещено целых 89 наименований пестицидов и прочих химикатов, которые сыпали для производства "самых натуральных" продуктов. Разумеется, вся эта дрянь (использование которой по большей части скрывалось) не могла не сказываться на состоянии кожи, волос, зубов, тонусе печени и общем состоянии здоровья людей. Помимо этого, в стране попросту не хватало хороших белковых продуктов — народ питался картошкой, макаронами и разными там кашами-говняшами.
Второй фактор — это достаточно однообразная, рутинная и просто тяжёлая работа. Несмотря на всю пропагандистскую болтовню о "лучшей в мире стране", советская власть смотрела на человека не как на самоцель, а как на строительный материал и средство для осуществления собственных прожектов. Сгореть на работе, расшибиться в лепёшку для установки рекорда — в совке считалось почётным и важным, а как ты будешь жить после этого — не волновало уже никого, для страны ты был отработанным материалом. На работе людей постоянно перегружали, требуя всё новые и новые "рекорды" — из-за чего люди просто надрывались и ломались.
Третий фактор — вредный и нездоровый образ жизни. Это только на бумаге СССР был "страной спортсменов", а в действительности он был страной алкашей — латентным вялотекущим алкоголизмом страдала большая часть мужского населения страны (никогда не отказывались выпить), большая часть — курила (причём курила гадкие советские сигареты), а из спорта занималось только ежевечерним просмотром хоккея по телевизору и игрой в домино.
Ну и в четвёртых — серая, бесперспективная и унылая советская жизнь, именно она была одной из основных причин такого внешнего вида. Люди попросту выживали, особо не надеясь на лучшее — и выглядели соответствующим образом...
Такие дела.
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