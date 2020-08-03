Эта невероятная и горячо мною любимая история прилетела ко мне по каналу общения "свой-чужой" установленному между украинцами всего мира, разбросанными судьбой по странам и континентам.

Желто-голубые странички "Кубаньнаш" и "Сибирьнаш", безапелляционный ответ россиян с украинскими корнями Путину на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, и пламенный привет нам от тех, кто ждет освобождения от российского ига там.

Ну, вот как-то так.

Там тоже кипит работа. Проукраинские пока еще граждане РФ (когда-то выселенные из Крыма и Украины украинцы, репрессированные, "кулаки", "враги народа", диссиденты или подаренные вместе с территорией широкой туфлей человека РСФСРу в обмен на Крым, ведут свою незаметную деятельность в тылу врага: собирают данные на земляков добровольцев, ездящих "пострелять в укропов" или заработать бабосов, как на Донбасс, так и в Сирию, и в другие, организованные РФ горячие точки, теперь еще и фиксируют понаехавших в РФ выходцев из "республик".

Вот группа ИС занимаясь аналитикой переписи, проведенной в "республиках", отельную главу посвятила потерям, которые вскрыла перепись:

— РФ высосала из ОРДЛО весь трудовой ресурс.

Да, оккупант разграбил оккупированные территории и нанес им максимальный урон, и это не только деградация в части деморализации общества или экономики, уничтоженные культура, история, экология и экономика, это еще и колоссальные потери трудового ресурса.

За годы оккупации ОРДЛО покинуло более 70% трудоспособного населения.

Чтобы доказать этот факт приведу легкий пример: до войны на ТОВ ДТЭК "Свердловантрацит" работало более 18 000 местных жителей. Это и шахтеры, и поверхностные рабочие, и обслуживающий персонал, банщицы, повара, уборщицы, бухгалтера, ИТС. Бригады, которых на шахтах было по 10-15, насчитывали до 350-400 человек, да и шахт в ТОВ ДТЭК было 5.

Сейчас на шахте "Должанская-Капитальная" работает 1 лава, это 2 бригады, где 50 гроз, 2 электрослесаря и 2 машиниста. Новых лав не режут. Из 5 шахт в городе осталось 2, да и те доживают последний год.

Где все люди, эти гордые кормящие Украину шахтеры? Кто-то ушел на пенсию, и предпочитает тихо сидеть дома, зная аварийность на шахтах, и получая 2-4 выплаты в "республике" и в Украине. Кто-то все еще бегает по полям с автоматом, спасая "республику" от НАТО. Кто-то отбегался до 2-х метров земли на местном кладбище, а кто-то до костылей и мизерной пенсии по инвалидности. Кто более-менее умнее – выехал из "угольной Швейцарии". Кто в мирные части Украины. Кто на Россию. По предпочтениям. Внутренним убеждениям.

Много шахтеров уехало работать в Павлоград. Но, все же больше ехали на Россию, рекламы "работа на шахтах "Воркутауголь" в "республиках" было достаточно.

Вот что удивительно, и что я не устаю подчеркивать:

— жители Донбасса были не довольны жизнь в Украине, плохо им было, притесняли, мало льгот, зарплата от 10 до 50 000 гривен и пенсия от 7 до 15 000 гривен, казались им нищенскими, где-то на России были кисельные реки и молочные берега, которые манили пабагатому.

-жители Донбасса в критическом своем большинстве обрадовались возможности изменить свою жизнь, но почему-то не захотели сделать это цивилизованно, взять чемоданы и уехать на землю обетованную, они решили поднять российские флаги и "увести у укропов весь Донбасс", лелея надежду, что за такое Путин им даст еще больше пабагатому. Понятное дело, что они делали это, как марионетки под воздействием пропаганды, но делали, что не снимает с них ответственности, как не снимает ответственности с оккупанта.

— жители Донбасса в критическом своем большинстве создали свое гетто, свободную народную "республику", где все для них, то есть для народа, маленькую угольную Швейцарию, где все счастливы без укропов и Украины.

— пожив в "республики" меньше года, жители Донбасса в критическом своем большинстве начали разъезжаться из "маленькой угольной Швейцарии".

Ладно, мы, проукраинские, мы бежали, спасая жизнь, так как "народ Донбасса" чистил себе территорию, выгрызая "врагом народа" из домов и жизней. Но мы и не собирались жить в условиях оккупации, мимикрировать и подстраиваться под законы гетто.

Но почему из "республики" бегут "наварасы", "народы Донбасса", пророссийские боевики, сепаратисты, "республиканцы", любящие Донбасс и ненавидящие Украину?

Почему те, кто "весь мир насильем мы разрушим, до основанья, а затем, мы наш, мы новый мир построим", так недовольны построенным ими миром?

Ну, вот оно, ваше, земля, шахты, уголь, территория, у вас армия и вас защищает и обеспечивает Россия, что не так, почему бежим из "страны всеобщего счастья"?

Бегут. Разъезжаются. И даже те, кто осуждающе писал мне "вы сбежали и предали свою малую родину, а должны были разделить с ней все страдания". Я так и не поняла ни что такое "малая родина", ни почему я должна разделять страдания. Ну, да ладно. Я-то укропка, фактически нацик и бандер. Но, "наварасы"-то, "народы"-то, Донбасса. Почему они уезжают из созданного ими рая?

На этот вопрос они не хотят отвечать. Или сквозь зубы: "а почему мы должны мучится там". Ну, и их любимое "мы не этого хотели-нас обманули".

Я не буду вдаваться в философию разбирательств чего хотели и кто их обманул, я об другом.

Люди из ОРДЛО разъезжаются. Это правильно. Чем меньше там мирного населения, тем легче нашим военным. Чем меньше там мирного населения, тем сложнее Кремлю им прикрываться.

Вынужденная миграция войны сделала свое дело, тот, у кого были возможности выехал из ОРДЛО. Свои к своим.

Не всегда, очень много историй, когда в мирные части Украины выезжали (выезжают) — вчерашние "наварасы" строители "республик", идейные, с "фашистами" в голове, и все же выбирающие хунту.

На что надеются эти люди, едя к тем, кого они там, на Донбассе ненавидели и боялись всей душой? Я не понимаю их мотивов, но, они выезжают из ОРДЛО в мирные части Украины, ненавидя и шипя в нашу сторону, скрепя и мимикрируя принимают правила и условия жизни здесь. Хотя и не скрывают, что ждут полного захвата Украины РФ. Странная ситуация, но я сегодня хочу поговорить не о них, а о тех идейных пророссийских, любителей РФ, Кремля и Путина, которые уехали из ОРДЛО (чаще отвоевав в рядах боевиков, террористо-коллаборционистов), искать свою синюю птицу на российских просторах.

Так вот истории "наварасов", построивших "наварасию" и убежавших оттуда на России, самые замечательные.

Одна из таких историй, про луганскую интеллигенцию, обитающую в лесах Подмосковья, очень красочно иллюстрировала мечты и метания тех, кто, подняв в 2014-м триколоры, предал Украину за иллюзорное пабагатому на России.

Сегодня вторая социальная история.

Ее можно было бы назвать "Как наварасы Кубань покоряли", но я все же вынесу в заголовок так любимое жителями Донбасса слово "бандеровцы", ведь вся суть в нем.

Напомню читателям и тот факт, что в 2014-м слова "правосеки", "бандеровцы (биндеровцы, бендеровцы", "шпион-наводчик ВСУ", "агент СБУ", "нацик", "укроп" стали на Донбассе не только маркерами "свой-чужой", но и словами обвинительных актов, доносов, обвинений, милицейский, прокурорских протоколов и судебных дел.

Жители ОРДЛО быстро смекнув, что к чему начали использовать для обвинения неугодных им людей именно вот эти маркеры.

Захотела жена избавится от мужа, но, чтобы не делить имущество, пишет донос "мой муж правосек-наводчик-шпион ВСУ и СБУ, прошу расстрелять", выставила бутылочку опочленцам и расстреляли мужа, без суда и следствия.

Не охота долг отдавать, пишется донос "такие-то правосеки, нацики, шпионы" и все, нет людей, нет долгов.

Так отжимали бизнес, уничтожали конкурентов, решали вопросы наследства, дележа, долгов, обид, и даже любовные треугольники.

Любой конфликт решался и решается в ОРДЛО парадоксально, стороны обвиняют друг друга в пособничестве ВСУ и СБУ, клеймят званиями "бандеровец-правосек" и требуют расстрелять.

Так решают конфликты не только мирные жители ОРДЛО, но и "власть", любая забастовка, не подчинение, не желание делиться и летит приговор "шпион СБУ".

В ОРДЛО слова "правосеки", "бандеровцы (биндеровцы, бендеровцы", "шпион-наводчик ВСУ", "агент СБУ", "нацик", "укроп" стали оружием мирного населения против мирного населения.

И после деоккупации мы найдем в архивах "мвд" и "мгб" "республик" сотни тысяч доносов, написанных мирными жителями "республик" на мирных жителей "республик", опочленцев на опочленцев, пророссийских на пророссийских, "наварасов" на "наварасов", и это будет страшная история, написанная кровью.

"Суды" ОРДЛО клепают дела на "врагов народа" и "шпионов", милиция по доносам мирных граждан грабит дома и предпринимателей, политика в ОРДЛО давно стала оружием. И люди настолько к этому привыкли, что, покидая территорию гетто, они продолжают вести такую же жизнь, и разбираются с обидчиками банально, методом обвинений — "правосеки", "бандеровцы (биндеровцы, бендеровцы", "шпион-наводчик ВСУ", "агент СБУ", "нацик", "укроп").

Вторая часть предыстории об отношениях. Пророссийские жители ОРДЛО боготворили все российское, русское и советское. И российский, русский человек для жителей ОРДЛО — это нечто святое. Абсолютное доверие к "страшим братьям", любовь и мимими, пьяные сопли, "вы нас спасали от укропов". А в ответ… В ответ презрение — хохлы, предатели Украины, третьей сорт, низшая раса.

Предателей нигде не любят.

Очень неприкрыто негативное отношение к выходцам из ОРДЛО на РФ в Сибири и на Кубани. Особо негативное к носителям "республиканского" "паспорта" и "военным билетам л-днр", "медалям" и рассказав "яипалявоевал".

Гастарбайтеров из ОРДЛО на РФ чаще всего кидают на деньги.

Не заплатить за работу с посланием "езжай в свой лугандон и там права качай" — норма.

80% историй "ездил на заработки на сельхоз работы" заканчиваются страшно: держали в яме, не кормили, били, унижали, забрали документы, не заплатили, насиловали.

Страшнее, если хозяин-работодатель дагестанец, курд, чеченец, это 100% рабство, не человеческие условия жизни, без зарплаты, и чаще с трагическим концом.

Лучше (ну, если можно так сказать), если хозяин гражданин РФ, русский, азербайджанец, армянин, может кормить и даже заплатит, но меньше, чем гражданам РФ или постсоветских республик.

На шахтах РФ выходцы из ОРДЛО получают в два-три раза меньше, чем граждане РФ за один и тот же объем работ. То есть, если шахтер-гражданин РФ до войны получал зарплату 120 000 рублей, то шахтер из Донбасса получал 80 000 рублей (Воркутауголь), сейчас выходцам из ОРДЛО, даже получившим паспорт гражданина РФ, платят 60-40 тысяч рублей.

Но, это отношение россиян к донбасянам. Оно было и до войны. Всегда так было. И в 90-е, когда из Украины ездили на заработки на РФ.

А вот теперь сюда добавились война, "бандеры", потери, личное, и… национальное.

И оказалось, что там, где осели украинцы, репрессированные, выселенные или "подаренные" с территорией, лучшие агро-фирмы, богатые и развитые деревни, хорошая зарплата.

И они давно граждане РФ, и родились на РФ, но они потомки тех, кого сюда везли в теплушках. И они любят землю и умеют на ней работать. А еще они почему-то дико не любят тех, кто предает. Землю. Родину. Украину.

Ну, вот, я и сложила для вас портрет социальной истории настолько, чтобы ее рассказать. Вы понимаете теперь внутренний мир сторон, отношения, мотивы, поэтому вам будет легче осознать ситуацию, прочувствовать ее и …рассмеяться.

Ведь "бандеровцы" теперь и на России. Более того, "бандеровские секты", захватившие РФ, продолжают геноцидить там "народ Донбасса".

Да-да, история из разряда "боже, какая прелесть". Но, ее лучше рассказать словами автора, то есть цитатой.

Лугандонец–наварас-опочленец, выехавший из "угольной швейцарии" на заработки на РФ, получил моральную оплеуху в виде штрафа от работодателя за пьянство и воровство, и тут же встал в позу "яипаляваивалязащитник".

Он распространяет свою жалобу не только в соцсетях Краснодарского края, и в родном Красном Луче, но и пишет доносы на "работодателя" в ФСБ, Путину и даже Гундяеву.

Цитата (пунктуация и орфография автора поста в соцсети ОРДЛО сохранены).

"Бандеровская секта в Краснодарском крае держит в рабстве людей из ЛНР, которые работают на благо руководителя секты и его семьи. Люди запуганы, паспорта у них забрали, рабочий день длится 12 -14 часов, под полящим солнцем, кто начинает возмущаться, их выгоняют без выплаты заработной платы, правоохранители Динского района закрывают глаза на произвол чинимый боблаком Иваном…. а руководству ОАО АГРОНОМ в лице Генерального директора Папачхяна Арама Григорьевича, и главного Агронома Потудинского Генадия Федоровича видимо неизвестно, что вытворяет Боблак на ввереном ему втором отделении ОАО АГРОНОМ, Которое находится в сельском поселении Зарождение по ул. Центральная 15 в бывшем пионерском лагере, Боблак чувствует себя царем, путем запугивания граждан ЛНР своими коррумпированными связями в правоохранительных органах Динского района, людям созданы условия тюрьмы строгого режима…..Люди запуганы Боблаком и бояться обратиться в правоохранительные органы. Фото рабовладельца Бандеровца Боблака ОАО Агроном, второе отделение, прошу принять меры и осудить бандеровскую секту, а предприятие национализировать".

Так вот вы какие, "бандеровцы России". Все захватили. И некуда бедному "наварасу" податься. А как же "республика", пацаны?