"Почався треш!" "Укрзалізниця" потрапила в новий скандал із пасажирами

У поїзді "Маріуполь – Львів" влаштували бунт, скаржачись на нестерпну спеку, яка стояла у вагонах.

Про це у Facebook розповів один із пасажирів Олександр Малкін, який їхав у вагоні-купе. Він зазначив, що в квитках вагон був вказаний як "без кондиціонера", тож у ньому мали б відкриватися вікна.

"А що ми маємо, правильно – вагон, у якому повинен бути кондиціонер, але він не працює. Кватирок, що повинні відриватися на цілий вагон – три, і всі в коридорі. Температура у вагоні – 34 градуси", – написав він у мережі.

Малкін зазначив, що у вагоні буквально почався мітинг, люди погрожували зупинити поїзд. Пасажири дзвонили на "гарячу лінію" "Укрзалізниці".

"А що вас не влаштовує? Ми так уже більше тижня їздимо, претензій не було, тільки вікно виламали одне", – заявив пасажирам начальник поїзда.

Малкін підкреслив, що після такого у вагоні "почався треш".

"Прийшов "механік" і ще один провідник. Краще рішення, яке вони знайшли – це зняти вікна в коридорі. Ось вам і кватирки", – обурювався пасажир.

Спека в вагоні поїзда Facebook/Олександр Малкін

Спека в вагоні поїзда Facebook/Олександр Малкін

Спека в вагоні поїзда Facebook/Олександр Малкін

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