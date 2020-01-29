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29 січня • оновлено в 11:26
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/ Суспільство

"Почав комусь заважати!" Сенцов ухвалив різке рішення щодо походу в політику

2.8т
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Український кінорежисер, який побував у полоні Кремля, Олег Сенцов заявив, що не збирається у чомусь виправдовуватися перед критиками, які звинувачують його нібито у "продажності олігархам" і поході в політику.

За його словами, на подібне не варто реагувати, коли вважаєш, що ти правий. Відповідний допис експолітв’язень опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Коли інформаційні смітники намагаються кидати у тебе брудом та кричати, що ти продався Ахметову/Пінчуку/Соросу/Путіну/масонам та мормонам – це свідчить лише про те, що ти на правильному шляху й комусь почав заважати", – наголосив українець.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Facebook/Oleg Sentsov

Він ще раз заявив, що не збирається йти у політику або створювати якусь партію. Водночас продовжуватиме робити те, що йтиме на користь Україні, а також говорити, що думає.

"На моїй улюбленій футболці є такий напис: "BORN FREE" (народжений вільним). Саме таким я намагаюсь залишатися й нікому не вдасться мене ані купити, ані залякати!" – підсумував Сенцов, опублікувавши своє фото у футболці з відповідним закликом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експолітв'язень Олег Сенцов заявив, що не планує починати політичну кар'єру. За його словами, для такого рішення "треба мати дуже сильну мотивацію".

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Автор
Марта Рок
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
Теги
соцмережі політика політв'язень
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Тарас Марія
Тарас Марія
молодець Олег Сенцов - хто там не був - не в праві рота розкривати - робіть те ,що Вам призначено долею
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Дудко Олег
Дудко Олег
А чем ещё заниматься режиссеру, тем более, что фильмы он снимать не умеет, минировать свою территорию стрёмно, а в Россию больше не пустят.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
М-да, и фильм - г...но, и человек - г...но! (С) Э.Суровый
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