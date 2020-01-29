"Почав комусь заважати!" Сенцов ухвалив різке рішення щодо походу в політику

Український кінорежисер, який побував у полоні Кремля, Олег Сенцов заявив, що не збирається у чомусь виправдовуватися перед критиками, які звинувачують його нібито у "продажності олігархам" і поході в політику.

За його словами, на подібне не варто реагувати, коли вважаєш, що ти правий. Відповідний допис експолітв’язень опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Коли інформаційні смітники намагаються кидати у тебе брудом та кричати, що ти продався Ахметову/Пінчуку/Соросу/Путіну/масонам та мормонам – це свідчить лише про те, що ти на правильному шляху й комусь почав заважати", – наголосив українець.

Олег Сенцов Facebook/Oleg Sentsov

Він ще раз заявив, що не збирається йти у політику або створювати якусь партію. Водночас продовжуватиме робити те, що йтиме на користь Україні, а також говорити, що думає.

"На моїй улюбленій футболці є такий напис: "BORN FREE" (народжений вільним). Саме таким я намагаюсь залишатися й нікому не вдасться мене ані купити, ані залякати!" – підсумував Сенцов, опублікувавши своє фото у футболці з відповідним закликом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експолітв'язень Олег Сенцов заявив, що не планує починати політичну кар'єру. За його словами, для такого рішення "треба мати дуже сильну мотивацію".

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