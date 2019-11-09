"Початок диктатури!" Журналістів насторожив терміновий указ Зеленського

Указом "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави", підписаним президентом України Володимиром Зеленським, пропонується посилити відповідальність ЗМІ за порушення інформаційного законодавства.

Так, у тексті, опублікованому пресслужбою Офісу президента, йдеться про те, що до 31 грудня 2019 року треба розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо врегулювання діяльності медіа в країні.

Зокрема, пропонується передбачити положення:

про вимоги та стандарти новин;

про механізми запобігання поширення недостовірної, перекрученої інформації, її спростування;

про заборону фізичним і юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні;

про посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

Володимир Зеленський

Головний редактор видання "Українські новини" Денис Іванеско назвав документ "указом про початок диктатури" і заявив про наступ на свободу слова.

"Зеленський хоче визначати стандарти новин... Нехай спочатку стандарти жартів "95 Кварталу" затвердить. І відповідальність за тупі. Як швидко влада внесе в стандарти новин необхідність аплодувати президенту? Це початок кінця свободи слова...

У жодній країні світу влада не визначає стандарти новин і тим більше не карає за них. Це і є свобода слова і вираження поглядів, закріплена в ст. 10 Європейської конвенції з прав людини", – обурився журналіст на своїй сторінці у Facebook.

Частина указу про зміни щодо ЗМІ Скріншот

Указ розкритикував і глава Національного союзу журналістів України Сергій Томіленко. У Facebook-акаунті він заявив, що "залякування криміналом або податковими перевірками – це не те, чого чекають від влади журналісти і медіа".

Він нагадав, що під час парламентських слухань із питань безпеки журналістів, обриси законодавчих змін визначили міністр культури Володимир Бородянський та голова Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Пан Бородянський пропонує ввести кримінальну відповідальність за поширення фейків і введення суспільства в оману. Також у редакційних ньюзрумах журналістам пропонують фіксувати накази редакторів про маніпуляції при висвітленні новин. На підставі цих доносів влада планує платити журналістам зарплату і надавати захист, а на власників і керівників медіа – накладати санкції.

Олександр Ткаченко хоче застосовувати санкції до збиткових ЗМІ. Відсутність протягом трьох років прибутку повинно давати старт процедурі блокування медіадеятельності", – розповів глава НСЖУ.

Шеф-редактор інтернет-видання "Обозреватель" Орест Сохар також відреагував на скандал.

На своїй сторінці у Facebook він написав: "Люди, які кривлялися над усім політикумом, самі виявилися не готовими до критики.

І тому вирішили за допомогою кримінального кодексу підрихтувати стандарти журналістики..."

Як повідомляв OBOZREVATEL, указом № 837/2019 "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави" від 8 листопада Володимир Зеленський також доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року провести масштабну приватизацію, підготуватися до відкриття ринку землі, виробити систему прорахунку прожиткового мінімуму за європейськими стандартам.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся