''Почалося за часів Сталіна'': в УПЦ розкрили правду про ''розкол'' православ'я

Передумови до світового розколу православ'я, про який зараз заявляє Російська православна церква, були закладені ще у часи СРСР за Сталіна.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко), який пояснив, що глобальний поділ, яким лякає Москва, міг бути тільки в тому випадку, якщо б були порушені догматичні, доктринні основи православної церкви.

"Вони, як ми бачимо, явно не порушені. Та й конфліктна ситуація між Москвою і Константинополем — породження не сьогоднішнього дня. Всі ці потуги почалися ще за часів Сталіна, коли він хотів перенести центр Вселенського православ'я у Москву і створив Московську патріархію в тому вигляді, в якому вона є сьогодні", — пояснив він.

Митрополит підкреслив, що зараз конфлікт досяг піку за нової спроби РФ реанімувати імперію, а разом із цим, як невід'ємний атрибут — поставити російську церкву на головне місце серед світового православ'я.

"Але, як правильно зазначив патріарх Варфоломій, не все вимірюється силою і грошима", — додав Драбинко.

Священнослужитель також зазначив, що Україна намагається отримати автокефалію вже сто років.

"Як тільки відроджувалася українська державність — починалися спроби відродити українську церкву. Україна завжди була, є і, сподіваюся, буде дуже релігійною. Ніякий атеїстичний режим не зміг витравити з нашого народу віру", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня Вселенський Патріархат прийняв рішення продовжити процедуру надання Томосу Українській церкві. При цьому Константинополь оголосив про декілька інших важливих кроків, зокрема, зняття анафеми з Київського патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

15 жовтня Російська православна церква прийняла рішення про повне припинення євхаристійного спілкування із Константинопольським патріархатом. Під заборону потрапили церкви Афона, всі храми Стамбула, а також Анталії.