Почаїв вирішили "закрити" через спалах COVID-19

Дарина Дурова Суспільство 20:16, 20.04.2020 Оновлено: 20:36, 20.04.2020

У місті Почаїв Кременецького району Тернопільської області з 10 ранку 21 квітня вводиться заборона на в'їзд/виїзд через різке зростання захворюваності на коронавірус COVID-19.

Таке рішення ухвалив на позачерговому засіданні Кременецький районний штаб із надзвичайних ситуацій. За останню добу кількість інфікованих у Почаєві зросла на 13 осіб (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Почаев закрыли из-за COVID-19
Колаж
Засідання районного штабу
Facebook/Вячеслав Онишкевич

"Зважаючи на це і на порушення карантинних умов під час Великодніх богослужінь на території Почаєва, на позачерговому засіданні ухвалено рішення про введення режиму заборони в’їзду/виїзду з міста і в місто Почаїв.

Просимо почаївчан повернутись у місто і залишатись вдома. А гостей просимо негайно покинути Почаїв", – заявив заступник голови Кременецької райадміністрації В’ячеслав Онишкевич.

Контрольно-пропускні пункти в Почаєві будуть патрулювати військовослужбовці Кременецького військового комісаріату. Там працюватимуть і рятувальниками, які мають проводити дезінфекцію та знезараження транспортних засобів.

Крім того, у Почаєві з 21 квітня запроваджують пропускну систему. На КПП пропускатимуть тільки спецтранспорт і громадян, які впливають на забезпечення життєдіяльності міста.

Facebook/Вячеслав Онишкевич

Як писав OBOZREVATEL, у Тернополі в неділю, 19 квітня, на свято Пасхи від COVID-19 померла 43-річна жителька міста Почаїв.

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