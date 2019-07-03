"Побільше б таких": кримчанин відкрито пішов проти армії Путіна

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти 20-річного жителя Севастополя в анексованому Криму, який відмовився йти в російську армію за політичними переконаннями.

Про це написала в Facebook блогер RoksolanaToday&Крим25%, опублікувавши відповідну заяву молодого кримчанина. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, хлопця звуть Гліб Щербаков і він є сином депутата місцевої міськради Тетяни Щербакової. У документі він повідомив про відмову проходити строкову службу в ЗС РФ.

Заява кримчанина Twitter RoksolanaToday&Крим25

Першою причиною кримчанин назвав проблеми зі здоров'ям. "Також відмовляюся з політичних мотивів", – додав він.

Кримчанин відмовився йти в армію Путіна (ілюстрація)

Користувачі захопилися вчинком хлопця, який не побоявся піти проти агресора.

"Побільше б таких хлопчиків. Майбутніх справжніх чоловіків, що мають тверді переконання, а не "кашу-розмазню" в голові", "Порядна людина", – написали в коментарях.

"Дурень, а міг би років через тридцять потонути нах*й у підводному човні десь у Баренцевому морі", – зазначив один із користувачів, нагадавши про трагедію, яка трапилася 1 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні п'ятої річниці незаконного референдуму в Криму влаштували акцію протесту проти російської анексії.

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