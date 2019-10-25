Головна Новини
25 жовтня • оновлено в 06:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Олена Кудренко
Олена Кудренко
Блогер Всі статті автора

Победной войны над Украиной не получилось

991 Читати матеріал російською

Так, маленькая мелькнувшая мысль.

Думаю, что даже русские, из тех, которые враги - но думающие - уважают определенного типа украинцев. По-своему. Потому что бандеровцев тоже ненавидели, но адекватно оценивали их силу духа и стойкость. Что есть - то невозможно не признать. Возможно, скрывают и "выделываются", но присвистывали во время многочисленных штурмов ДАПа, и особо серьезных боев, когда украинская группировка ВСУ и добровольцев долго удерживала позиции. Наверное, были в некотором "отходняке" после нокаута украинского Нафтогаза и появления на своих границах Армии, с учениями, со стандартами НАТО и прочими вытекающими.

Новини
Соловьев в Книге Рекордов Гиннеса: слава России?

Я не знаю, случилось ли бы такое волонтерское движение в самой России (есть сомнения), но нашему волонтерскому движению удивлялись высшие военные чины РФ. Иначе строили бы другие планы и другую стратегию.

Они не раз говорили, что "украинцы сами себя развалят". Я и сама понимаю, что мы сейчас показали именно это. Вот только наряду с нашим большинством есть и остаются те самые "неблагонадежные" для российской власти и российско-украинской "дружбы", как и бандеровцы, которые вряд ли вызовут насмешку. Таких в самой России мало. И потому ценно. Условный бурят не поймет - а вот видавший немало войн офицер с российскими погонами прекрасно понял, что не получилось победной войны с украинцами. С ТАКИМИ украинцами. Они ведь военным образом так и не выиграли, разве не так? Это Зеленский сейчас сам нас сдает.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
війна Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Олени Кудренко
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
4
Смішно
6
Цікаво
6
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ukr Igore
Ukr Igore
Так ,пані, свята правда. Слава Україні!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel