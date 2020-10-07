Як і минулої середи, ми змушені на день перенести короткий огляд ситуації по коронавірусу і знову, на жаль, з тієї ж самої причини. Тиждень тому це було зроблено тому, що аналіз Петра Порошенка на ковід дав позитивний результат, і з того моменту ми стали відраховувати тижневий термін тому, що в цей час настане криза. Виходили ми з того, що напевно, тест дав позитивний результат не в перший день зараження і процес уже пішов, а по циклограмі розвитку захворювання, на 3-5 день проявляються симптоми і на 9-10 день захворювання переходить в критичну фазу.

Причому, мова йде не тільки і не стільки про пневмонію, яку відразу і прямо пов'язували з дією вірусу, а про загальний стан здоров'я, оскільки вірус здатний надавати поліорганний вплив на організм через кровоносні судини і механізми регуляції складу крові.

Якщо хтось пропустив кілька наших публікацій, де докладно описані стадійність перебігу захворювання і головне – механізм впливу вірусу на організм, пропонуємо заглянути в відповідну рубрику і знайти потрібний матеріал. На жаль, ми її створили досить пізно і не встигли помітити всі статті саме цією рубрикою, а тому це – далеко не все, що було написано і ентузіасти можуть знайти статті або по датах, або через пошук Гугл, з відповідним запитом. Ми ж відсилаємо бажаючих почитати великий матеріал "Покроковий вірус" і "Легке лікування", щоб "двічі не вставати".

Загалом, головний вражаючий фактор даного вірусу, на відміну від вірусу звичайного грипу, аж ніяк не ураження легень. Завдяки своїм механізмам проникнення в клітину, вірус прямо втручається в механізм регулювання складу крові, що призводить до її "загусання" і утворенню тромбів, які циркулюють з кров'ю і можуть закупорювати судини, приводячи до інсультів та інфарктів.

Місце, в якому тромб блокує посудину, може виявитися де завгодно і зовсім не в легенях. Це означає, що під загрозу потрапляє весь організм людини і обчислити місце можливого ураження неможливо аж до моменту, коли це сталося. Але найгірше тут в тому, що якщо склад крові вже настільки змінений, що створюється тромб, то це означає, що така загроза може бути не єдиною і тромби можуть забити судини в різних місцях.

Так це виглядає теоретично і ось сьогодні Марина Порошенко сказала про те, що у Порошенка дуже густа кров. Тобто, ситуація йде саме тим чином, який описували вчені. Сподіваємося, що фахівці вже знають, що робити, оскільки навіть в провінційних лікарнях України вже активно використовуються препарати, які протидіють утворенню тромбів. Загалом, зараз настав той момент, коли ті, хто вірує в своїх богів – повинні поставити свічки або помолитися так, як вони вміють. Це як раз – той випадок. Ну а ми бажаємо Петру того, чого завжди бажаємо близьким людям – удачі. Оскільки без неї не буває нічого великого або важливого.

Ну і раз вже знову вийшов екстрений матеріал, то звернемо увагу ще на кілька аспектів, пов'язаних з пандемією і хворобою, як такої. Порошенко дав позитивний результат в середу, Трамп – в п'ятницю, ось і подивимося через два дні, як буде себе вести президент США. Якщо бадьоро і весело, значить американців просто дурять і грають в найбруднішу гру, яку взагалі можна придумати в такому випадку.

Якщо це – не хвиля, то що тоді – хвиля? Як бачимо, сьогодні були опубліковані дані за вівторок і це – рекорд 4 753 випадки, а це значить, що за четвер або п'ятницю, Україна може показати результат вище 5 000 випадків за добу. Це все, що потрібно знати про владу, яка бездумно відкрила школи, навіть не підготувавши їх до особливого періоду функціонування. А як їх готувати, якщо все бабло, яке повинно було піти на ці цілі – попилили на бозна що. Те що ми бачимо зараз – просто мало статися і воно сталося.

Загалом – бережіть себе.

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