"Побалує літніми днями": з'явився теплий прогноз погоди в Україні на квітень

В Україні погода в квітні буде теплою, але дощовою. У країні очікується довгоочікувана весняна температура повітря.

Про це свідчить довгостроковий прогноз погоди на квітень в Україні, передає Meteoprog. Відзначається, що перший тиждень місяця буде хмарним з проясненнями.

Прогнозуються також опади дощу, але нетривалі. Протягом дня на термометрах ми побачимо до +14 градусів за Цельсієм. Вночі стовпчики ртуті будуть опускатися до +3...+4ºС.

Другий тиждень квітня розпочнеться дощами. Погода також буде хмарною. Очікується незначне потепління. Денна температура повітря складе +14... +16ºС, вночі по Україні від +4 до +6ºС.

"Третій тиждень побалує нас "літніми" днями. Ми зможемо насолоджуватися теплом до +20...+22 ºС, у південних областях до +25 градусів Цельсія. Вночі мінімально +5º. Але не виключені дощі, місцями зливи", - повідомляється на сайті.

Приємна і комфортна погода ознаменує і кінець місяця. Синоптики застерігають, що, незважаючи на тепло зросте ймовірність перших весняних бур з блискавками і сильними поривами вітру.

За попередньою інформацією метеорологів, саме в квітні почнеться довгоочікувана кліматична весна.

Цього року Великдень припадає на 28 квітня. Довгостроковий прогноз обіцяє теплу погоду, вдень по країні +16...+20 ºС. Але не виключені опади, адже на кінець місяця прогнозуються хмарні непогожі дні.

24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 31 березня, в Україні збережеться суха погода з мінливою хмарністю. До того ж, прогнозується істотне потепління.

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