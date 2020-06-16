По ЗСУ на Донбасі вдарили з артилерії: сили ООС змусили ворога припинити вогонь

Збройні формування Росії на Донбасі застосували важку артилерію проти військовослужбовців Збройних сил України.

У вівторок, 16 червня, ворог двічі порушив режим припинення вогню, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Поблизу Кримського окупанти відкривали вогонь зі 120-мм мінометів. В районі Оріхового вони застосували автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Українські військовослужбовці завдали ударів у відповідь. "Наші воїни такі нахабні дії не залишили без відповіді і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність", – підкреслили в штабі ООС.

З початку доби втрат в рядах Об'єднаних сил немає, ситуація залишається контрольованою.

Ситуація в зоні ООС станом на 16 червня mediarnbo.org

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня на Донбасі стрілянина майже стихла. Збройні формування РФ тільки один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши протитанковий ракетний комплекс в районі Новоселівки Другої.