Збройні формування Росії на Донбасі застосували важку артилерію проти військовослужбовців Збройних сил України.

У вівторок, 16 червня, ворог двічі порушив режим припинення вогню, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Поблизу Кримського окупанти відкривали вогонь зі 120-мм мінометів. В районі Оріхового вони застосували автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Українські військовослужбовці завдали ударів у відповідь. "Наші воїни такі нахабні дії не залишили без відповіді і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність", – підкреслили в штабі ООС.

З початку доби втрат в рядах Об'єднаних сил немає, ситуація залишається контрольованою.

Ситуація в зоні ООС станом на 16 червня

По ЗСУ на Донбасі вдарили з артилерії: сили ООС змусили ворога припинити вогонь

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня на Донбасі стрілянина майже стихла. Збройні формування РФ тільки один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши протитанковий ракетний комплекс в районі Новоселівки Другої.