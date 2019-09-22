По Україні вдарять заморозки: з'явився прогноз на початок тижня

На початку нового тижня в Україні очікується похолодання, нічні заморозки та суха погода.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Так, понеділок, 23 вересня, пройде без опадів, лише в північно-східних і східних областях вночі можливий невеликий дощ.

Середня температура вночі складе 3-9°, вдень 11-16° тепла. У Прикарпатті, Закарпатті та в південній частині країни повітря прогріється до 19-24° вище нуля.

Ілюстрація pexels.com

У Києві – без опадів. Температура вночі 6-8°, вдень 13-15° тепла.

Вітер – північно-західний, у західній частині – південно-східний, 5-10 м/с.

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У вівторок, 24 вересня, температура опуститься. У північних і східних областях вночі прогнозують заморозки в повітрі 0-3°, вдень повітря прогріється до 9-14° тепла.

На решті території – вночі 4-9° вище нуля, (на Полтавщині та Черкащині на поверхні ґрунту заморозки 0-4°), вдень 14-19° тепла. При цьому в південній частині та місцями в західних областях очікується 20-22° із плюсом.

Загалом вівторок пройде без істотних опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

В українській столиці вночі близько 0°, вдень 12-14° тепла. Вітер південно-східний.

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Про погоду на середу, 25 вересня, читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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