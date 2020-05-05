У вівторок, 5 травня, в Україні очікується прохолодна погода з дощами й грозами.

Про це свідчить прогноз на сайті Укргідрометцентру. Вітер по всій Україні буде південно-західний, 5-10 м/с.

У західних областях України температура повітря становитиме щонайбільше +16, а вночі опуститься до +5. У всіх областях прогнозують зливи, але без грози.

По Україні вдарять грози: синоптики попередили про похолодання

Аналогічна погода очікується у Вінницькій та Житомирській областях.

У центрі України трохи тепліше. Стовпчики термометрів покажуть до +19. Прогнозують грози.

Неспокійно буде і в північних областях. На Київщині прогнозують температуру повітря на декілька позначок нижчу.

На півдні України також буде до +19 і дощі з грозами. На сході буде найтепліше: до +21. Однак і цей регіон не оминуть дощі з грозами.

У Києві 5 травня прогнозують +16...+18 і грозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.