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5 травня • оновлено в 11:56
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По Україні вдарять грози: синоптики попередили про похолодання

3.7т
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У вівторок, 5 травня, в Україні очікується прохолодна погода з дощами й грозами.

Про це свідчить прогноз на сайті Укргідрометцентру. Вітер по всій Україні буде південно-західний, 5-10 м/с.

У західних областях України температура повітря становитиме щонайбільше +16, а вночі опуститься до +5. У всіх областях прогнозують зливи, але без грози.

По Україні вдарять грози: синоптики попередили про похолодання

По Україні вдарять грози: синоптики попередили про похолодання

Аналогічна погода очікується у Вінницькій та Житомирській областях.

У центрі України трохи тепліше. Стовпчики термометрів покажуть до +19. Прогнозують грози.

Неспокійно буде і в північних областях. На Київщині прогнозують температуру повітря на декілька позначок нижчу.

По Україні вдарять грози: синоптики попередили про похолодання

На півдні України також буде до +19 і дощі з грозами. На сході буде найтепліше: до +21. Однак і цей регіон не оминуть дощі з грозами.

У Києві 5 травня прогнозують +16...+18 і грозу.

По Україні вдарять грози: синоптики попередили про похолодання

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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