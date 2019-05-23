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/Суспільство

Україною пронісся торнадо: відео потужного урагану

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У Житомирській області пронісся масштабний ураган зі смерчем, який валив дерева і зривав дахи будинків.

Стихія накрила Новогуйвинске, місцеві жителі зняли потужний вітер на відео.

"Смерч зняти не встиг, занадто швидко він зник у стіні дощу", — написав автор відео Ярослав Хмельницький.

Також негода наробила лиха і під Запоріжжям.

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Увага: на відео присутня нецензурна лексика (18+)!

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 травня Житомирщиною пронісся сильний ураган-смерч, який повалив приблизно 100 гектарів лісу.

21 травня в Чернівецькій області бушував потужний торнадо, який вирвав дерева з корінням.

Цього ж дня Житомир накрив страшний вітер, який повалив дерева у дворах житлових будинків.

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Місце
УкраїнаЖитомир
Тег
ураган
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