По Україні оголосили штормове попередження: де будуть заморозки та град

У вівторок, 12 травня, в Україні оголошено штормове попередження. Майже по всій території пройдуть дощі з градом.

Буря обійде стороною тільки деякі регіони країни. Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

"На більшій частині території країни грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, в окремих районах град (I рівень небезпеки, жовтий), у більшості районів Харківської, Луганської, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – йдеться в повідомленні.

Штормове попередження в Україні

У ніч на 13 травня в західних областях заморозки в повітрі 0-3 градуси (II рівень небезпеки, помаранчевий), у північних і центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0-5 градусів (І рівень небезпеки, жовтий).

Синоптики повідомили, що в Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській очікуються сильні вітри, але без опадів.

Лише в Закарпатській області та окупованому Росією Криму сьогодні не буде ні вітру, ні дощу з градом.

Карта погоди в Україні Укргідрометцентр

За прогнозом метеорологів, у Києві 12 травня очікується помірний дощ із грозами. Місцями можливий град. Вітер із поривами 15-20 м/с.

Температура вночі +12+15 градусів, вдень близько +20, але в другій половині дня очікується різке зниження температури.

Рятувальники надали ситуації 1-й рівень небезпеки, жовтий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 травня практично по всій території України за прогнозом синоптиків очікуються дощі з грозами.