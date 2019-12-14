"По щоках течуть сльози": з'явилися несамовиті подробиці про харків'янку в комі

19-річна Аліна Приходько з Харкова, яку госпіталізували після катання на ковзанці з діагнозом інсульт, вже сьомий день знаходиться в комі. Після операції дівчина так і не прийшла до тями.

На наступний день після госпіталізації її прооперували, але не виключено, що хірургічне втручання знадобиться ще раз. Як розповіла сестра Аліна Аріна для їх сім'ї ця подія стала справжнім шоком, передають Факти.

"Ми шоковані таким діагнозом. Я завжди думала, що інсульт – це хвороба людей старшого віку. Але ні. Сестрі всього 19, і вона ніколи не скаржилася на проблеми зі здоров'ям. Аліна вела активний спосіб життя, вона спортсменка. Займалася і гімнастикою, і танцями, і акробатикою", – розповіла Аріна.

Аліна Приходько facebook.com/kharkiv1654

За її словами, напередодні події Аліна поскаржилася друзям на головний біль. Але тоді вона випила таблетку, і все пройшло. На наступний день вони поїхали на ковзанку. Аліна покаталася буквально хвилин десять і поскаржилася на головний біль. Коли вони з подругою виходили з туалету, Аліна закричала: "Голова болить! Я падаю!" І втратила свідомість. Друзі тут же викликали "швидку".

"Як ставили діагноз, точно не знаю, адже мене там тоді не було. Але друзі сестри говорили, що лікарі "швидкої" відразу запідозрили крововилив в мозок. Аліну привезли в Харківську міську лікарню № 4", – поділилася Аріна.

Як розповіли друзі Аліни, спочатку доктор, який оглядав дівчину припустив, що це "отруєння невідомою речовиною" або "передозування наркотиками". Друзі Аліни запевнили, що дівчина ніколи в житті не вживала наркотики. Тільки зроблена через 12 годин магнітно-резонансна томографія підтвердила, що це інсульт. У місцевих ЗМІ пишуть, що лікарі упустили дорогоцінний час. Але родичі Аліни просять нікого не звинувачувати завчасно.

"Зараз головне – врятувати Аліну. На наступний день після госпіталізації сестру прооперували. МРТ показала крововилив в головному мозку. Сказали, що це геморагічний інсульт. Для нашої родини це шок. Сестра така молода ... До сих пір не можу повірити, що таке трапляється навіть в 19 років ", – сказала Аліна.

Аліна вже сьомий день знаходиться в комі. Лікарі припускають, що дівчині може знадобитися ще одна операція.

"Ми молимося, щоб Аліна швидше прокинулася. У палату пускають не всіх, але ми з батьками завжди поруч з нею. І я впевнена, що сестра нас чує. Коли я з нею розмовляю, у неї по щоках течуть сльози і вона ніби намагається стиснути мою руку, але їй поки не вистачає сил. Ще одна проблема – гроші. Медикаменти, які зараз їй потрібні, коштують дуже дорого. За день йде по кілька тисяч гривень. Тому ми будемо вдячні всім, хто захоче допомогти ", – сказала Аліна.

Приходько Олександр Миколайович 4149 4991 3011 9355, Приходько Аріна Олександрівна 4149 4993 4319 9376).

Як писав OBOZREVATEL, Аліні Приходько стало погано 8 грудня під час катання на ковзанці. У дівчини стався інсульт, але медики спершу лікували її від передозування наркотиками.

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