"По під'їздах людей не стріляють": оприлюднені пророчі слова Бабченка про Україну

У 2016 році в особистому листуванні російський журналіст Аркадій Бабченко, якого 29 травня застрелили в його квартирі в Києві, писав, що вважає Україну вільною країною.

"У вас принаймні вільна країна, де людей по під'їздах не стріляють", - згадав його слова в Facebook український автогонщик і журналіст Олексій Мочанов.

Він зазначив, що з Бабченко вони були приятелями і однодумцями.

"Зустрічалися - рідко, листувалися в особистих повідомленнях - періодично. Читали один одного - постійно... Тямущий був хлопець. Злий, досвідчений, упертий, тямущий і - нещадний. Кожен раз на ніч що-небудь про Путіна і Росію видавав...", - зазначив Мочанов.

Він також опублікував текст, який йому надіслав Бабченко в особистому листуванні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 29 травня Бабченка вбили в його квартирі пострілом в спину.