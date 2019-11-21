По Одесі ходив іноземець з чотирма пістолетами: поліцейські зупинили його випадково

В Одесі поліцейські зупинили випадкового перехожого, у якого при собі виявилися чотири пістолети.
Чоловік є 46-річним іноземцем, який недавно проживає в місті. Тепер його притягнуть до відповідальності за незаконне зберігання зброї. Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Одеській області.
Поліція Одеси затримала озброєного перехожого
Сайт ГУ Нацполіціі в Одеській області
У поліції уточнюють, що чоловік був затриманий патрулем під час відпрацювання території на Люстдорфської дорозі.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").
Пістолети вилучили і направили на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення про притягнення іноземця до відповідальності. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві озброєний чоловік відкрив стрілянину по перехожим. Було поранено жінку.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал