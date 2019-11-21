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21 листопада • оновлено в 12:06
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По Одесі ходив іноземець з чотирма пістолетами: поліцейські зупинили його випадково

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В Одесі поліцейські зупинили випадкового перехожого, у якого при собі виявилися чотири пістолети.

Чоловік є 46-річним іноземцем, який недавно проживає в місті. Тепер його притягнуть до відповідальності за незаконне зберігання зброї. Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Одеській області.

Поліція Одеси затримала озброєного перехожого

Поліція Одеси затримала озброєного перехожого

Сайт ГУ Нацполіціі в Одеській області

У поліції уточнюють, що чоловік був затриманий патрулем під час відпрацювання території на Люстдорфської дорозі.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

Пістолети вилучили і направили на експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення про притягнення іноземця до відповідальності. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві озброєний чоловік відкрив стрілянину по перехожим. Було поранено жінку.

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Місце
Україна Одеса
Тег
Національна поліція України
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