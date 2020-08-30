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Кримом пронісся величезний торнадо. Відео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
18,8 т.
Величезний торнадо в Криму потрапив на відео

Величезний торнадо в Криму потрапив на відео.

Біля берегів окупованого Росією Криму пронісся величезний торнадо.

Як повідомив телеканал "Звезда", природне явище можна було спостерігати в Сакському і Чорноморському районах, а також у районі Євпаторії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потужний водяний смерч утворився недалеко від узбережжя, його було видно навіть в місцях, віддалених від моря.

Водяні смерчі як правило виникають в тропічних зонах, час "життя" такого торнадо – від 15 до 30 хвилин. Діаметр може варіюватися від п'яти до 200 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні смерч виник в кримському полі, коли на ньому паслися корови.

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УкраїнаЧорне мореКрим
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