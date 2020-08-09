Пневмошлем від COVID-19 вдома не потрібен: інфекціоністка пояснила нюанс

Пневмошлем для захисту від коронавірусу не є науковим ноу-хау і не призначений для домашнього використання.

Про це, коментуючи нову розробку Тернопільського медуніверситету, заявила в ефірі телеканалу Obozrevatel TV лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна.

За її словами, це засіб дійсно гарантує 99% захист від зараження коронавірусом, але подібні розробки вже застосовуються медиками, в першу чергу, у випадках евакуації особливо небезпечних інфекційних хворих. "Є такі костюми зі спеціальною внутрішньою вентиляцією. Це не наукова новина, ми вже працюємо в таких костюмах", – повідомила медичка.

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У той же час вона підкреслила, що для побутового вжитку вони не потрібні. "Залиште, будь ласка, цей засіб для лікарів, які і так обмежені в засобах індивідуального захисту", – сказала лікарка.

У цьому контексті вона звернула увагу на "істерію" зі специфічними засобами захисту. "В аптеках вже продають невеликі кисневі балони для домашнього використання. Це вже якась масова істерія і бажання заробити на цьому", – заявила лікарка.

Вона підкреслила, що пересічним громадянам достатньо маски, соціальної дистанції, обробки рук і в разі необхідності – рукавичок.

Як писав OBOZREVATEL, в Тернопільському національному медичному університеті вчені розробили пневмошлем з фільтрами захисту від коронавірусу. Він оснащений турбіною і двома фільтрами.