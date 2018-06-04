"Плювати на Україну": Портников розкрив чергову провокацію Шустера

Відомого тележурналіста Савіка Шустера звинуватили у провокації, яка описана у його новій книзі - "Свобода слова проти страху і приниження. Соціальний експеримент у прямому ефірі та перша карта емоцій України".

Як написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Віталій Портников, Шустер пропонує відновити в Україні смертну кару.

"Ту смертну кару, яка - подобається це комусь в Україні чи ні - і відрізняє європейські країни від неєвропейських. Все під благородним гаслом боротьби з корупцією - щоб сподобатися, щоб почути оплески тут і побачити позитивну усмішку там. Не треба думати, що Шустер про наслідки відновлення смертної кари не знає. Знає. Просто намагається затягнути українців у чергову провокацію", - сказано в повідомленні.

За його словами, зараз він активно використовуватиме свою книгу для дестабілізації ситуації всередині країни.

"Але питання навіть не в тому, що Шустеру плювати на мою країну - йому і має бути байдуже до цієї дійної корови своїх телевізійних маніпуляцій. Проблема в тому, що йому плювати на людей. Він прекрасно усвідомлює їхню наївність, невігластво, дитячість, нездатність простежити наслідки своїх дій і бажань - і радісно все це використовує", - резюмував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися деталі скандального роману Шустера.