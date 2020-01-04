Плюсова температура і мокрий сніг: синоптики дали теплий прогноз на суботу в Україні

У суботу, 4 грудня, в регіонах України місцями пройдуть дощі та мокрий сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у цей день на територію країни буде надходити більш вологе повітря. Зокрема, у Західних, Чернігівській та Сумській областях вдень невеликий мокрий сніг і дощ.

На дорогах Прикарпаття та східній частині місцями ожеледиця.

Погода в Україні "АиФ-Україна"

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на узбережжі морів і в Криму 0-2° тепла; вдень 0-5° тепла, у південній частині до 7°.

У Києві – без істотних опадів, температура вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптика Наталії Діденко, найближчі вихідні, 4 та 5 січня, більшість регіонів України накриє мокрий сніг з дощем. Перш за все він випаде на заході країни, а ближче до вечора 4 січня – і на півночі.

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