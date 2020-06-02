Плюс 328 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 2 червня

Станом на ранок вівторка, 2 червня, в Україні офіційно підтвердили 24 340 випадків інфікування коронавірусом.

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Тільки за останню добу в країні виявлено 328 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО, їх також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Крім цього, з початку пандемії COVID-19 забрав життя 727 осіб (+9 за добу). Однак 10 078 (+388) пацієнтам вдалося подолати хворобу.

Коронавірус в Україні не вщухає

Глава МОЗ підкреслив, що найбільше нових випадків за добу зафіксували у Рівненській області – 53, а також на Львівщині й Житомирщині – по 34, у Чернівецькій області на один менше – 33.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. – 1029 (619 одужали);

Волинська обл. – 942 (264 одужали);

Дніпропетровська обл. – 943 (266 одужали);

Донецька обл. – 164 (94 одужали);

Житомирська обл. – 776 (443 одужали);

Закарпатська обл. – 1216 (410 одужали);

Запорізька обл. – 450 (253 одужали);

Івано-Франківська обл. – 1442 (843 одужали);

м. Київ – 3071 (718 одужали);

Київська обл. – 1623 (399 одужали);

Кіровоградська обл. – 516 (403 одужали);

Луганська обл. – 47 (40 одужали);

Львівська обл. – 1734 (438 одужали);

Миколаївська обл. – 294 (173 одужали);

Одеська обл. – 896 (225 одужали);

Полтавська обл. – 271 (249 одужали);

Рівненська обл. – 1823 (960 одужали);

Сумська обл. – 173 (147 одужали);

Тернопільська обл. – 1180 (921 одужав);

Харківська обл. – 1105 (448 одужали);

Херсонська обл. – 178 (161 одужав);

Хмельницька обл. – 458 (245 одужали);

Черкаська обл. – 411 (316 одужали);

Чернівецька обл. – 3410 (980 одужали);

Чернігівська обл. – 188 (63 одужали).

Також, за словами Степанова, перший випадок зараження коронавірусною хворобою COVID-19 1 червня було зафіксовано в апараті Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначимо, що дані про захворюваність на коронавірус із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму відсутні.

За даними Центру громадського здоров’я, усього в Україні 371 668 зразків було досліджено методом ПЛР та 15 615 – методом ІФА.

Загалом захворіли 1747 дітей та 4682 медики. На амбулаторному лікуванні 16 896 пацієнтів, із них 1460 дітей та 3805 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7444 особи, з них 287 дітей та 877 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 286 особи, зокрема одна дитина та 26 медиків.

Серед людей, які одужали, 2428 медпрацівників та 680 дітей. 36 медиків померли від ускладнень COVID-19.

Статистика щодо коронавірусу в Україні на 2 червня covid19.rnbo.gov.ua

Статистика щодо коронавірусу в Україні на 2 червня covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-анестезіолог Чернівецької міської лікарні №1 Анна Рибачук вдруге за час пандемії заразилася COVID-19. Медикиня вважає, що причина – поспішний вихід на роботу без антитіл у крові після первинного інфікування.