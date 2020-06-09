В Україні зменшилася кількість хворих на COVID-19: з'явилася статистика МОЗ на 9 червня

Марина Ліснічук Суспільство 08:53, 9.06.2020 Оновлено: 09:03, 9.06.2020

Станом на ранок вівторка, 9 червня, в Україні офіційно підтверджено 27 856 випадків коронавірусної інфекції. Із них порівняно менше, ніж напередодні, було діагностовано за минулу добу – 394.

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З моменту початку пандемії в країні від COVID-19 померли 810 осіб (+13 за добу). Водночас одужали 12 412 (+217 за добу). Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я і сайту РНБО.

Коронавірус в Україні не вщухає

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу діагностували у Львівській – 49, Закарпатській – 39 і Житомирській областях – 38.

Дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму відсутні.

Статистика щодо COVID-19 в Україні
phc.org.ua
Статистика щодо COVID-19 в Україні
covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • З 10 червня Україна перейде на черговий етап пом'якшення карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згідно з постановами головного санітарного лікаря, буде дозволено роботу баз відпочинку і санаторіїв, а також проведення масових культурно-мистецьких заходів.

  • Водночас із 5 до 8 червня в Україні зросла кількість регіонів, у яких через погані показники щодо захворюваності на COVID-19 не можна пом'якшувати карантин. Це сім областей і місто Київ.

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