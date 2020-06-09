В Україні зменшилася кількість хворих на COVID-19: з'явилася статистика МОЗ на 9 червня

Станом на ранок вівторка, 9 червня, в Україні офіційно підтверджено 27 856 випадків коронавірусної інфекції. Із них порівняно менше, ніж напередодні, було діагностовано за минулу добу – 394.

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З моменту початку пандемії в країні від COVID-19 померли 810 осіб (+13 за добу). Водночас одужали 12 412 (+217 за добу). Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я і сайту РНБО.

Коронавірус в Україні не вщухає

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу діагностували у Львівській – 49, Закарпатській – 39 і Житомирській областях – 38.

Дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму відсутні.

Статистика щодо COVID-19 в Україні phc.org.ua

Статистика щодо COVID-19 в Україні covid19.rnbo.gov.ua

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