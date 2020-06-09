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9 червня • оновлено в 09:01
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В Україні зменшилася кількість хворих на COVID-19: з'явилася статистика МОЗ на 9 червня

  • Станом на ранок 9 червня кількість заражених COVID-19 в Україні досягла 27 856

  • За останню добу було зафіксовано ще 394 випадки інфікування коронавірусом

  • З моменту початку пандемії хвороба забрала життя 810 осіб, проте одужати вдалося 12 412 пацієнтам

2.3т
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Станом на ранок вівторка, 9 червня, в Україні офіційно підтверджено 27 856 випадків коронавірусної інфекції. Із них порівняно менше, ніж напередодні, було діагностовано за минулу добу – 394.

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З моменту початку пандемії в країні від COVID-19 померли 810 осіб (+13 за добу). Водночас одужали 12 412 (+217 за добу). Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я і сайту РНБО.

Коронавірус в Україні не вщухає

Коронавірус в Україні не вщухає

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу діагностували у Львівській – 49, Закарпатській – 39 і Житомирській областях – 38.

Дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму відсутні.

Статистика щодо COVID-19 в Україні

Статистика щодо COVID-19 в Україні

phc.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • З 10 червня Україна перейде на черговий етап пом'якшення карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згідно з постановами головного санітарного лікаря, буде дозволено роботу баз відпочинку і санаторіїв, а також проведення масових культурно-мистецьких заходів.

  • Водночас із 5 до 8 червня в Україні зросла кількість регіонів, у яких через погані показники щодо захворюваності на COVID-19 не можна пом'якшувати карантин. Це сім областей і місто Київ.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
РНБО Центр громадського здоров'я вірус Міністерство охорони здоров'я
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 856.

    Вилікувалися: 12 412. Померли: 810.

  • У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.

  • У ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гірше.

  • МОЗ назвав регіони України, які не готові до ослаблення карантину.

  • Вчені з'ясували, що кожен п'ятий заражений COVID-19 є суперпоширювачем.

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