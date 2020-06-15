Плюс 656 хворих за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 15 червня

Станом на ранок понеділка, 15 червня, в Україні офіційно підтверджено 31 810 випадків коронавірусної інфекції. З них 656 було виявлено за минулу добу.

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Від COVID-19 у країні померла вже 901 особа (+12 за добу), а 14 253 пацієнти (+171) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Коронавірус в Україні

Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській області – 136 нових інфікованих, Закарпатській – 48 і в місті Києві – 53.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 1423 випадки;

Волинська область – 1438 випадків;

Дніпропетровська область – 998 випадків;

Донецька область – 334 випадки;

Житомирська область – 1087 випадків;

Закарпатська область – 1680 випадків;

Запорізька область – 529 випадків;

Івано-Франківська область – 1766 випадків;

Кіровоградська область – 586 випадків;

м. Киев – 3957 випадків;

Київська область – 2024 випадки;

Львівська область – 2933 випадки;

Луганська область – 57 випадків;

Миколаївська область – 321 випадок;

Одеська область – 1117 випадків;

Полтавська область – 278 випадків;

Рівненська область – 2369 випадків;

Сумська область – 227 випадків;

Тернопільська область – 1467 випадків;

Харківська область – тисячі п'ятсот сорок дві випадку;

Херсонська область – 183 випадки;

Хмельницька область – 559 випадків;

Чернівецька область – 3959 випадків;

Черкаська область – 552 випадки;

Чернігівська область – 424 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 червня в центр надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень.

Статистика щодо коронавірусу в Україні covid19.rnbo.gov.ua

Статистика щодо коронавірусу в Україні covid19.rnbo.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що станом на 15 червня коронавірусом в Україні та світі заразилося майже 8 млн людей. У 123 тисяч із них COVID-19 виявили за останню добу.