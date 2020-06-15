Плюс 656 хворих за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 15 червня

Станом на ранок понеділка, 15 червня, в Україні офіційно підтверджено 31 810 випадків коронавірусної інфекції. З них 656 було виявлено за минулу добу.

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Від COVID-19 у країні померла вже 901 особа (+12 за добу), а 14 253 пацієнти (+171) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Коронавірус в Україні

Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській області – 136 нових інфікованих, Закарпатській – 48 і в місті Києві – 53.

Статистика щодо коронавірусу в Україні

Статистика щодо коронавірусу в Україні

Раніше OBOZREVATEL писав, що станом на 15 червня коронавірусом в Україні та світі заразилося майже 8 млн людей. У 123 тисяч із них COVID-19 виявили за останню добу.