В Україні восени хворих COVID-19 за день може бути 6 тис., загалом – 330 тис. – прогноз епідеміолога

Кількість хворих на коронавірус в Україні може зрости до 330 тисяч.

У листопаді кількість хворих на коронавірус в Україні може зрости до 330 тисяч осіб.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. "З огляду на тренд, у нас може бути 3,5-4 тисячі нових випадків на день. На середину жовтня ця кількість може дійти до 5-6 тисяч на день. Протягом жовтня в нас може захворіти до 150 тисяч людей. Протягом вересня-жовтня може бути і 200 тисяч", – пояснив він.

Так, у сумі з поточною кількістю хворих на коронавірус – близько 130 тисяч – станом на початок листопада загальна кількість, ймовірно, зросте до 280-330 тисяч.

За прогнозами медика, відсоток летальних випадків залишатиметься незмінним – близько 2%. Але кількість смертей зростатиме за рахунок збільшення загальної кількості хворих.

Курпіта припустив, що згодом в Україні виникне проблема з доступністю ліжок в лікарнях для лікування важкої форми коронавірусу. За його словами, загальний обсяг ліжкового фонду в країні цілком задовільний, але в окремих регіонах кількість вільних ліжок може закінчитися раніше, ніж в інших.

Так, може виникнути потреба в розгортанні нових ліжок, зокрема, за рахунок залучення неінфекційних відділень лікарень.

Як писав OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст Віталій Янченко заявив, що пік захворюваності на коронавірус в Україні, найімовірніше, очікується у вересні.

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