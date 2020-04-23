Плюс 578 за добу: коронавірус в Україні побив новий антирекорд. Статистика на 23 квітня

Станом на 23 квітня в Україні офіційно підтверджено 7 170 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook. Зазначається, що за останню добу виявили ще 578 інфікованих. Це стало новим антирекордом, який, за словами очільника МОЗ Максима Степанова, спричинений порушенням карантину на Вербну неділю та Великдень (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали", – сказано у зверненні.

Коронавірус в Україні

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 353 випадки;

Волинська область – 188 випадків;

Дніпропетровська область – 186 випадків;

Донецька область – 21 випадок;

Житомирська область – 304 випадки;

Закарпатська область –230 випадків;

Запорізька область – 146 випадків;

Івано-Франківська область – 644 випадки;

Кіровоградська область – 258 випадків;

м. Київ – 1059 випадків;

Київська область – 451 випадок;

Львівська область – 282 випадки;

Луганська область – 27 випадків;

Миколаївська область – 99 випадків;

Одеська область – 161 випадок;

Полтавська область – 161 випадок;

Рівненська область – 396 випадків;

Сумська область – 89 випадків;

Тернопільська область – 499 випадків;

Харківська область – 101 випадок;

Херсонська область – 77 випадків;

Хмельницька область – 61 випадок;

Чернівецька область – 1140 випадків;

Черкаська область – 220 випадків;

Чернігівська область – 17 випадків.

Ситуація з коронавірусом в Україні Facebook Центру громадського здоров'я

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 23 квітня до Центру надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року зафіксовано 21058 підозр на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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