Плюс 550 за добу! Україна тримає антирекорд щодо коронавірусу. Статистика на 6 червня

В Україні за станом на суботу, 6 червня, офіційно підтверджено 26 514 випадків зараження коронавірусом нового типу. З них 550 було виявлено за минулу добу.

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Про це свідчать дані з сайту РНБО. Днем раніше коронавірус виявили у 553 пацієнтів.

Кількість смертей від COVID-19 в країні досягла 777 (+15 за добу), тоді як видужати від захворювання вдалося вже 11 812 пацієнтам (+440 за добу).

Коронавірусом в Україні заразилися 26,5 тисяч осіб

Найбільше нових інфікованих додалося в Києві – 83, Чернівецькій і Львівській областях – 66 і 65 відповідно.

Які прогнози по COVID-19 в Україні

Віце-президент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL, що наступні 10 днів покажуть, куди ми рухаємося, і як ослаблення карантину впливає на епідеміологічну ситуацію в країні.

"Нинішні прогнози говорять про те, що Київ у ліпшому разі протягом наступного тижня виходитиме на якесь плато. У Київській області можна очікувати зменшення захворювань, у Чернівецькій йтиме дуже повільний спад. На Закарпатті ситуація виглядає дещо краще, а от на Рівненщині можна очікувати зростання. Волинь виходить на плато, щодо Львівщини прогнозуємо зростання. На Полтавщині все добре – там кількість нових захворювань зменшується, на Івано-Франківщині збільшується. У Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях – щось схоже на плато. Тернопільщина загалом виглядає благополучніше, невелике зростання може бути на Кіровоградщині", – зазначив він.

За словами Загороднього, по регіонах дуже неоднорідна ситуація, тому карантин там слід регулювати.

"Середня кількість захворювань і нових активних хворих свідчить про те, що пік пройдено. Він припав на першу декаду травня, потім було помітне зменшення й невелике зростання. Як я говорив, ми прогнозуємо зменшення або вихід на плато. Якби карантин не пом'якшували, епідемія загасала б. Навіть якщо приріст вийде на рівень плюс 10%, буде щось схоже на плато з невеликою кількістю нових активних хворих. Це теж не так погано", – додав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 5 червня в Україні було зареєстровано 25 964 випадки коронавируса, з них 762 – з летальним результатом.