Плюс 501 за добу: коронавірус в Україні знову побив антирекорд
Станом на п'ятницю, 17 квітня, в Україні офіційно підтвердили 4662 випадки інфікування коронавірусом COVID-19.
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Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook. Зазначається, що 501 факт зараження було виявлено за останню добу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок", – сказано в дописі.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 296 випадків;
Волинська область – 122 випадки;
Дніпропетровська область – 89 випадків;
Донецька область – 12 випадків;
Житомирська область – 177 випадків;
Закарпатська область – 150 випадків;
Запорізька область – 118 випадків;
Івано-Франківська область – 427 випадків;
Кіровоградська область – 218 випадків;
м. Київ – 705 випадків;
Київська область – 253 випадки;
Львівська область – 203 випадки;
Луганська область – 9 випадків;
Миколаївська область – 22 випадки;
Одеська область – 93 випадки;
Полтавська область – 41 випадок;
Рівненська область – 240 випадків;
Сумська область – 81 випадок;
Тернопільська область – 353 випадки;
Харківська область – 56 випадків;
Херсонська область – 51 випадок;
Хмельницька область – 38 випадків;
Чернівецька область – 759 випадків;
Черкаська область – 137 випадків;
Чернігівська область – 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 17 квітня до Центру надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 15 448 підозр на COVID-19.
На брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що робити українцям, у яких з'явилися ознаки коронавірусу, але не підписана декларація з сімейним лікарем. Він порадив негайно телефонувати за номером 103.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 квітня в Україні офіційно було підтверджено 4161 випадок коронавірусу COVID-19. З них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.
Найбільша кількість заражень COVID-19 зареєстрована в Чернівецькій області, в Києві, а також Івано-Франківській, Тернопільській та Вінницькій областях.
Нагадаємо, що в світі пандемія забрала понад 145 тисяч життів, а захворіли на небезпечну недугу понад 2,18 млн людей. Більш як 547 тисяч осіб на планеті вилікувалися від COVID-19.