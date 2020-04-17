Плюс 501 за добу: коронавірус в Україні знову побив антирекорд

Вікторія Довгань Суспільство 09:32, 17.04.2020 Оновлено: 10:38, 17.04.2020

Станом на п'ятницю, 17 квітня, в Україні офіційно підтвердили 4662 випадки інфікування коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook. Зазначається, що 501 факт зараження було виявлено за останню добу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок", – сказано в дописі.

Коронавірус в Україні
Ситуація з коронавірусом в Україні
РНБО
Ситуація з коронавірусом в Україні
РНБО

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область – 296 випадків;

  • Волинська область – 122 випадки;

  • Дніпропетровська область – 89 випадків;

  • Донецька область – 12 випадків;

  • Житомирська область – 177 випадків;

  • Закарпатська область – 150 випадків;

  • Запорізька область – 118 випадків;

  • Івано-Франківська область – 427 випадків;

  • Кіровоградська область – 218 випадків;

  • м. Київ – 705 випадків;

  • Київська область – 253 випадки;

  • Львівська область – 203 випадки;

  • Луганська область – 9 випадків;

  • Миколаївська область – 22 випадки;

  • Одеська область – 93 випадки;

  • Полтавська область – 41 випадок;

  • Рівненська область – 240 випадків;

  • Сумська область – 81 випадок;

  • Тернопільська область – 353 випадки;

  • Харківська область – 56 випадків;

  • Херсонська область – 51 випадок;

  • Хмельницька область – 38 випадків;

  • Чернівецька область – 759 випадків;

  • Черкаська область – 137 випадків;

  • Чернігівська область – 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з коронавірусом в Україні
РНБО
Ситуація з коронавірусом в Україні
РНБО

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 17 квітня до Центру надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 15 448 підозр на COVID-19.

На брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що робити українцям, у яких з'явилися ознаки коронавірусу, але не підписана декларація з сімейним лікарем. Він порадив негайно телефонувати за номером 103.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 16 квітня в Україні офіційно було підтверджено 4161 випадок коронавірусу COVID-19. З них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.

  • Найбільша кількість заражень COVID-19 зареєстрована в Чернівецькій області, в Києві, а також Івано-Франківській, Тернопільській та Вінницькій областях.

  • Нагадаємо, що в світі пандемія забрала понад 145 тисяч життів, а захворіли на небезпечну недугу понад 2,18 млн людей. Більш як 547 тисяч осіб на планеті вилікувалися від COVID-19.

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