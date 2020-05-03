Плюс 502 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 3 травня
Станом на ранок неділі, 3 травня, в Україні офіційно підтвердили 11 913 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.
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Тільки за останню добу в країні виявлено 502 нових заражених. Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 3 травня в Україні 11 913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужали", – йдеться в повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 435 випадків;
Волинська область — 324 випадки;
Дніпропетровська область — 448 випадків;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 423 випадки;
Закарпатська область — 508 випадків;
Запорізька область — 275 випадків;
Івано-Франківська область — 965 випадків;
Кіровоградська область — 397 випадків;
м. Київ — 1511 випадків;
Київська область — 784 випадки;
Львівська область — 473 випадки;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 149 випадків;
Одеська область — 409 випадків;
Полтавська область — 222 випадки;
Рівненська область — 726 випадків;
Сумська область — 110 випадків;
Тернопільська область — 868 випадків;
Харківська область — 348 випадків;
Херсонська область — 136 випадків;
Хмельницька область — 115 випадків;
Чернівецька область — 1818 випадків;
Черкаська область — 308 випадків;
Чернігівська область — 54 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 травня 2020 року до Центру надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Усього з початку 2020 року надійшло 31724 повідомлення про підозру на COVID-19.
Як писав OBOZREVATEL раніше, з'явилася статистика, скільки українців за кордоном заразилися COVID-19.