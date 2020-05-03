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3 травня • оновлено в 23:17
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Карина Бондаренко
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Плюс 502 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 3 травня

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Станом на ранок неділі, 3 травня, в Україні офіційно підтвердили 11 913 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

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Тільки за останню добу в країні виявлено 502 нових заражених. Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 3 травня в Україні 11 913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужали", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 435 випадків;

  • Волинська область — 324 випадки;

  • Дніпропетровська область — 448 випадків;

  • Донецька область — 70 випадків;

  • Житомирська область — 423 випадки;

  • Закарпатська область — 508 випадків;

  • Запорізька область — 275 випадків;

  • Івано-Франківська область — 965 випадків;

  • Кіровоградська область — 397 випадків;

  • м. Київ — 1511 випадків;

  • Київська область — 784 випадки;

  • Львівська область — 473 випадки;

  • Луганська область — 37 випадків;

  • Миколаївська область — 149 випадків;

  • Одеська область — 409 випадків;

  • Полтавська область — 222 випадки;

  • Рівненська область — 726 випадків;

  • Сумська область — 110 випадків;

  • Тернопільська область — 868 випадків;

  • Харківська область — 348 випадків;

  • Херсонська область — 136 випадків;

  • Хмельницька область — 115 випадків;

  • Чернівецька область — 1818 випадків;

  • Черкаська область — 308 випадків;

  • Чернігівська область — 54 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 травня 2020 року до Центру надійшло 681 повідомлення про підозру на COVID-19. Усього з початку 2020 року надійшло 31724 повідомлення про підозру на COVID-19.

Плюс 502 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 3 травня

Як писав OBOZREVATEL раніше, з'явилася статистика, скільки українців за кордоном заразилися COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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