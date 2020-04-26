Плюс 492 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 26 квітня

Станом на ранок неділі, 26 квітня, в Україні офіційно підтвердили 8617 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

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Лише за останню добу в країні виявлено 492 нових заражених. Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали", – йдеться в повідомленні.

Нині коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 388 випадків;

Волинська область – 241 випадок;

Дніпропетровська область – 292 випадки;

Донецька область – 29 випадків;

Житомирська область – 348 випадків;

Закарпатська область – 329 випадків;

Запорізька область – 182 випадки;

Івано-Франківська область – 731 випадок;

Кіровоградська область – 323 випадки;

м. Київ – 1188 випадків;

Київська область – 542 випадки;

Львівська область – 348 випадків;

Луганська область – 29 випадків;

Миколаївська область – 111 випадків;

Одеська область – 220 випадків;

Полтавська область – 172 випадки;

Рівненська область – 508 випадків;

Сумська область – 95 випадків;

Тернопільська область – 607 випадків;

Харківська область – 147 випадків;

Херсонська область – 87 випадків;

Хмельницька область – 70 випадків;

Чернівецька область – 1341 випадок;

Черкаська область – 257 випадків;

Чернігівська область – 32 випадки.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 квітня до Центру загалом надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 24 842 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Маріуполі 25 квітня діагностували 22 нові випадки захворювання на коронавірус серед людей, які контактували з раніше виявленими хворими.