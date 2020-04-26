Плюс 492 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 26 квітня

Станом на ранок неділі, 26 квітня, в Україні офіційно підтвердили 8617 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.
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Лише за останню добу в країні виявлено 492 нових заражених. Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
"За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали", – йдеться в повідомленні.
Нині коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 388 випадків;
Волинська область – 241 випадок;
Дніпропетровська область – 292 випадки;
Донецька область – 29 випадків;
Житомирська область – 348 випадків;
Закарпатська область – 329 випадків;
Запорізька область – 182 випадки;
Івано-Франківська область – 731 випадок;
Кіровоградська область – 323 випадки;
м. Київ – 1188 випадків;
Київська область – 542 випадки;
Львівська область – 348 випадків;
Луганська область – 29 випадків;
Миколаївська область – 111 випадків;
Одеська область – 220 випадків;
Полтавська область – 172 випадки;
Рівненська область – 508 випадків;
Сумська область – 95 випадків;
Тернопільська область – 607 випадків;
Харківська область – 147 випадків;
Херсонська область – 87 випадків;
Хмельницька область – 70 випадків;
Чернівецька область – 1341 випадок;
Черкаська область – 257 випадків;
Чернігівська область – 32 випадки.
Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 квітня до Центру загалом надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 24 842 повідомлення про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Маріуполі 25 квітня діагностували 22 нові випадки захворювання на коронавірус серед людей, які контактували з раніше виявленими хворими.
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