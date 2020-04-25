Плюс 478 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 25 квітня
Станом на суботу, 25 квітня, в Україні підтвердили 8 125 випадків зараження коронавірусом COVID-19.
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Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Faceboоk. За добу виявлено 478 нових випадків.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня в Україні 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали", – сказано в повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 377 випадків;
Волинська область – 212 випадки;
Дніпропетровська область – 240 випадків;
Донецька область – 27 випадків;
Житомирська область – 337 випадків;
Закарпатська область – 286 випадків;
Запорізька область – 171 випадок;
Івано-Франківська область – 700 випадків;
Кіровоградська область – 306 випадків;
м. Київ – 1159 випадків;
Київська область – 519 випадків;
Львівська область – 317 випадків;
Луганська область – 28 випадків;
Миколаївська область – 103 випадки;
Одеська область – 183 випадки;
Полтавська область – 169 випадків;
Рівненська область – 483 випадки;
Сумська область – 94 випадки;
Тернопільська область – 565 випадків;
Харківська область – 125 випадків;
Херсонська область – 79 випадків;
Хмельницька область – 66 випадків;
Чернівецька область – 1308 випадків;
Черкаська область – 249 випадків;
Чернігівська область – 22 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 25 квітня до Центру надійшло 1451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 23969 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на п'ятницю, 24 квітня, в Україні офіційно підтвердилися 7 647 випадків зараження коронавірусом COVID-19. З них – 193 летальних, 601 пацієнт одужав.
А на Буковині в цей день був зафіксований новий антирекорд захворюваності – 109 осіб за добу. За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, якщо так піде і далі, то є ризик продовження карантину аж до літа.