Плюс 478 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 25 квітня

Станом на суботу, 25 квітня, в Україні підтвердили 8 125 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Faceboоk. За добу виявлено 478 нових випадків.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня в Україні 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали", – сказано в повідомленні.

Коронавірус "Апостроф"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 377 випадків;

Волинська область – 212 випадки;

Дніпропетровська область – 240 випадків;

Донецька область – 27 випадків;

Житомирська область – 337 випадків;

Закарпатська область – 286 випадків;

Запорізька область – 171 випадок;

Івано-Франківська область – 700 випадків;

Кіровоградська область – 306 випадків;

м. Київ – 1159 випадків;

Київська область – 519 випадків;

Львівська область – 317 випадків;

Луганська область – 28 випадків;

Миколаївська область – 103 випадки;

Одеська область – 183 випадки;

Полтавська область – 169 випадків;

Рівненська область – 483 випадки;

Сумська область – 94 випадки;

Тернопільська область – 565 випадків;

Харківська область – 125 випадків;

Херсонська область – 79 випадків;

Хмельницька область – 66 випадків;

Чернівецька область – 1308 випадків;

Черкаська область – 249 випадків;

Чернігівська область – 22 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні Центр громадського здоров'я

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 25 квітня до Центру надійшло 1451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 23969 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на п'ятницю, 24 квітня, в Україні офіційно підтвердилися 7 647 випадків зараження коронавірусом COVID-19. З них – 193 летальних, 601 пацієнт одужав.

А на Буковині в цей день був зафіксований новий антирекорд захворюваності – 109 осіб за добу. За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, якщо так піде і далі, то є ризик продовження карантину аж до літа.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!