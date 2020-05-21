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21 травня • оновлено в 09:27
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В Україні встановили рекорд тестування на COVID-19: статистика МОЗ на 21 травня

  • В Україні зафіксували вже 19 706 випадків коронавірусу

  • Померли 579 осіб, видужали – 6 227

  • За добу в країні провели рекордну кількість ПЛР-тестів – 9 361

  • Найбільше нових випадків хвороби виявили в Рівненській, Київській, Чернівецькій областях, а також у Києві

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Станом на ранок четверга, 21 травня, в Україні офіційно підтверджено 19 706 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 476 фактів зараження було виявлено за минулу добу.

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Про це повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. З моменту початку епідемії в країні від хвороби вже померло 579 осіб (+15 за добу). У той же час одужали – 6 227 (+272 за добу).

Міністр також підкреслив, що за минулу добу в Україні провели рекордну кількість ПЛР-тестувань – 9 361.

Областями з найбільшою кількістю нових випадків хвороби, за його словами, стали Рівненська (70), Київська (55), Чернівецька області (46), а також місто Київ (65).

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Пізніше уточнені дані щодо розповсюдження коронавірусу в Україні з'явилися і на офіційній сторінці МОЗ у Facebook. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область – 788 випадків;

  • Волинська область – 698 випадків;

  • Дніпропетровська область – 856 випадків;

  • Донецька область – 138 випадків;

  • Житомирська область – 589 випадків;

  • Закарпатська область – 964 випадки;

  • Запорізька область – 398 випадків;

  • Івано-Франківська область – 1257 випадків;

  • Кіровоградська область – 455 випадків;

  • м. Київ – 2475 випадків;

  • Київська область – 1316 випадків;

  • Львівська область – 1175 випадків;

  • Луганська область – 43 випадки;

  • Миколаївська область – 274 випадки;

  • Одеська область – 806 випадків;

  • Полтавська область – 266 випадків;

  • Рівненська область – 1287 випадків;

  • Сумська область – 165 випадки;

  • Тернопільська область – 1098 випадків;

  • Харківська область – 851 випадок;

  • Херсонська область – 173 випадки;

  • Хмельницька область – 294 випадки;

  • Чернівецька область – 2842 випадки;

  • Черкаська область – 381 випадок;

  • Чернігівська область – 117 випадків.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Центр громадського здоров'я

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 21 травня 2020 року до Центру надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 49352 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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