В Україні встановили рекорд тестування на COVID-19: статистика МОЗ на 21 травня

Станом на ранок четверга, 21 травня, в Україні офіційно підтверджено 19 706 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 476 фактів зараження було виявлено за минулу добу.
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Про це повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. З моменту початку епідемії в країні від хвороби вже померло 579 осіб (+15 за добу). У той же час одужали – 6 227 (+272 за добу).
Міністр також підкреслив, що за минулу добу в Україні провели рекордну кількість ПЛР-тестувань – 9 361.
Областями з найбільшою кількістю нових випадків хвороби, за його словами, стали Рівненська (70), Київська (55), Чернівецька області (46), а також місто Київ (65).
Коронавірус в Україні
Пізніше уточнені дані щодо розповсюдження коронавірусу в Україні з'явилися і на офіційній сторінці МОЗ у Facebook. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 788 випадків;
Волинська область – 698 випадків;
Дніпропетровська область – 856 випадків;
Донецька область – 138 випадків;
Житомирська область – 589 випадків;
Закарпатська область – 964 випадки;
Запорізька область – 398 випадків;
Івано-Франківська область – 1257 випадків;
Кіровоградська область – 455 випадків;
м. Київ – 2475 випадків;
Київська область – 1316 випадків;
Львівська область – 1175 випадків;
Луганська область – 43 випадки;
Миколаївська область – 274 випадки;
Одеська область – 806 випадків;
Полтавська область – 266 випадків;
Рівненська область – 1287 випадків;
Сумська область – 165 випадки;
Тернопільська область – 1098 випадків;
Харківська область – 851 випадок;
Херсонська область – 173 випадки;
Хмельницька область – 294 випадки;
Чернівецька область – 2842 випадки;
Черкаська область – 381 випадок;
Чернігівська область – 117 випадків.
Коронавірус в Україні
Центр громадського здоров'я
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 21 травня 2020 року до Центру надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 49352 повідомлення про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на 20 травня в Україні COVID-19 заразилися 19 230 осіб. Померли 564 пацієнти, одужали 5955.
Нагадаємо, рішенням Кабміну 20 травня в Україні введено адаптивний карантин, який поки продовжили до 22 червня.
При цьому з 22 травня в країні вводиться другий етап ослаблення раніше введених заборон. Зокрема, відновить роботу громадський транспорт, дозволять проводити спортивні змагання і церковні служби.
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