Плюс 477 за добу: з'явилась статистика МОЗ щодо COVID-19 на 24 квітня

Вікторія Довгань Суспільство 09:17, 24.04.2020 Оновлено: 09:28, 24.04.2020

Станом на п'ятницю, 24 квітня, в Україні офіційно підтвердилися 7 647 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook. 477 фактів інфікування виявлені за минулу добу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав", – сказано в повідомленні.

Коронавірус в Україні

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область – 370 випадків;

  • Волинська область – 203 випадки;

  • Дніпропетровська область – 195 випадків;

  • Донецька область – 24 випадки;

  • Житомирська область – 309 випадків;

  • Закарпатська область – 260 випадків;

  • Запорізька область – 163 випадки;

  • Івано-Франківська область – 684 випадки;

  • Кіровоградська область – 283 випадки;

  • м. Київ – 1122 випадки;

  • Київська область – 505 випадків;

  • Львівська область – 298 випадків;

  • Луганська область – 27 випадків;

  • Миколаївська область – 103 випадки;

  • Одеська область – 169 випадків;

  • Полтавська область – 161 випадок;

  • Рівненська область – 437 випадків;

  • Сумська область – 90 випадків;

  • Тернопільська область – 532 випадки;

  • Харківська область – 118 випадків;

  • Херсонська область – 77 випадків;

  • Хмельницька область – 65 випадків;

  • Чернівецька область – 1199 випадків;

  • Черкаська область – 234 випадки;

  • Чернігівська область – 19 випадків.

Ситуація з коронавірусом в Україні
Facebook Центру громадського здоров'я

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 24 квітня до Центру надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 22518 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • станом на 23 квітня в Україні було зафіксовано 7170 випадків коронавірусу, з яких 187 летальних і 504 пацієнта одужали. Тоді добовий приріст захворюваності побив антирекорд і склав 578 пацієнтів.

  • Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що різкий стрибок статистики коронавірусу в Україні безпосередньо пов'язаний з недотриманням карантину багатьма громадянами у Вербну неділю і на Великдень.

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