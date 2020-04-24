Плюс 477 за добу: з'явилась статистика МОЗ щодо COVID-19 на 24 квітня
Станом на п'ятницю, 24 квітня, в Україні офіційно підтвердилися 7 647 випадків зараження коронавірусом COVID-19.
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Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook. 477 фактів інфікування виявлені за минулу добу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав", – сказано в повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 370 випадків;
Волинська область – 203 випадки;
Дніпропетровська область – 195 випадків;
Донецька область – 24 випадки;
Житомирська область – 309 випадків;
Закарпатська область – 260 випадків;
Запорізька область – 163 випадки;
Івано-Франківська область – 684 випадки;
Кіровоградська область – 283 випадки;
м. Київ – 1122 випадки;
Київська область – 505 випадків;
Львівська область – 298 випадків;
Луганська область – 27 випадків;
Миколаївська область – 103 випадки;
Одеська область – 169 випадків;
Полтавська область – 161 випадок;
Рівненська область – 437 випадків;
Сумська область – 90 випадків;
Тернопільська область – 532 випадки;
Харківська область – 118 випадків;
Херсонська область – 77 випадків;
Хмельницька область – 65 випадків;
Чернівецька область – 1199 випадків;
Черкаська область – 234 випадки;
Чернігівська область – 19 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 24 квітня до Центру надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 22518 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на 23 квітня в Україні було зафіксовано 7170 випадків коронавірусу, з яких 187 летальних і 504 пацієнта одужали. Тоді добовий приріст захворюваності побив антирекорд і склав 578 пацієнтів.
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що різкий стрибок статистики коронавірусу в Україні безпосередньо пов'язаний з недотриманням карантину багатьма громадянами у Вербну неділю і на Великдень.